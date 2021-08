Con la crisi nel vicino Afghanistan, i legami del Pakistan sono colpiti

Share it

Lunedì le obbligazioni internazionali del Pakistan hanno subito pressioni di vendita e anche le obbligazioni dell’Uzbekistan si sono indebolite mentre gli investitori nei mercati emergenti si preparavano ad affrontare l’impatto della crisi. Afghanistan.

Il governo afghano sostenuto dagli Stati Uniti è crollato durante il fine settimana mentre i militanti talebani occupavano la capitale Kabul, dopo che l’organizzazione islamica aveva già occupato la maggior parte del paese.

I rifugiati possono essere esodo Afghanistan Il gestore del fondo ha affermato che ciò potrebbe mettere a dura prova le finanze dei paesi vicini, preoccupandosi anche che l’Occidente possa vendicarsi contro il Pakistan e fornire un rifugio sicuro ai talebani.

Le obbligazioni del Pakistan denominate in dollari sono scese di circa l’1% a poco più di 100 centesimi e alcune obbligazioni a più lungo termine sono scese ai prezzi più bassi degli ultimi nove mesi. Il rendimento del titolo decennale emesso ad aprile di quest’anno è stato in controtendenza rispetto all’andamento dei corsi obbligazionari, salendo di circa un quarto di punto percentuale a circa il 7,3%.

Da metà giugno, gli 8,8 miliardi di obbligazioni in dollari statunitensi del paese sono diminuiti di circa il 4%.

“Ci sono alcune preoccupazioni che hanno guidato questa mossa”, ha affermato Uday Patnaik, responsabile del debito dei mercati emergenti presso Legal and General Investment Management. “Uno è la crisi dei rifugiati: ovviamente il Pakistan sarà colpito e sarà costoso.

“Molte persone stanno anche discutendo se sia possibile imporre sanzioni formali o informali alla cooperazione del Pakistan con i talebani. A causa di questi problemi, negli ultimi mesi siamo stati sottopeso, ma come altri, non ci aspettavamo che accadesse così presto.”

Anche prima del recente sell-off, il Pakistan aveva già alcuni dei rendimenti obbligazionari più alti tra le economie emergenti, che non erano considerate a diretto rischio di default. Il suo debito è stato classificato come Grade B da Standard & Poor’s e Fitch, ed è entrato in Junk Grade 6.

Patnaik ha affermato che LGIM ha recentemente ridotto le sue disponibilità di obbligazioni emesse da Uzbekistan e Tagikistan negli ultimi mesi. Lunedì, il prezzo delle obbligazioni in USD dell’Uzbekistan con scadenza nel 2030 è sceso di circa il 25%.

Il focus del mercato è caduto sui vicini dell’Afghanistan, perché il paese stesso non ha alcun debito commerciale internazionale e la maggior parte dei fondi del governo destituito proviene dai governi occidentali e da altri donatori come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.