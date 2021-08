Con la proliferazione degli ospedali, il Giappone amplierà le restrizioni su COVID-19 Reuters

© Reuters. Foto del file: Durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Tokyo, in Giappone, il 25 aprile 2021, i pedoni che indossano maschere protettive camminano attraverso l’area dello shopping il primo giorno del terzo stato di emergenza del paese.Reuters/Jin Jinghua



(Risolto il problema per cui il nome del Primo Ministro veniva scritto da Yasuhide a Yoshihide nel paragrafo 2)

Autori: Ami Miyazaki e Linda Sieg

TOKYO (Reuters)-Il Giappone dovrebbe estendere le restrizioni di emergenza ad altre otto prefetture giovedì in risposta all’ondata di casi di COVID-19, poiché vi sono crescenti preoccupazioni per i problemi affrontati dal sistema medico nazionale a Tokyo, la città ospitante di le Olimpiadi, e in tutto il paese pressione.

Con i nuovi casi a Tokyo che hanno raggiunto un livello record, l’ondata di infezioni da coronavirus è più veloce che mai, dal 23 luglio ad agosto. L’ottava edizione dei Giochi Olimpici ha destato il sospetto della popolazione sulla situazione epidemica del primo ministro Yoshihide Suga.

Mercoledì Tokyo ha registrato un record di 4.166 nuovi casi, mentre il numero totale di infezioni a livello nazionale era vicino a 1 milione, a 966.907.

“Il numero di nuove infezioni sta aumentando a un ritmo senza precedenti”, ha detto il ministro dell’Economia Nishimura Yasutoshi a un gruppo di esperti, che ha formulato nuove raccomandazioni durante l’incontro.

“La situazione locale (ospedale) è molto grave”, ha aggiunto Xicun, osservando che il numero di casi gravi è raddoppiato nelle ultime due settimane.

Il gruppo ha firmato la proposta, ma Nishimura ha dichiarato in una conferenza stampa che alcuni membri hanno avvertito che la situazione era abbastanza grave da richiedere un’emergenza nazionale: il presidente dell’Associazione medica giapponese ha ricoperto la stessa posizione.

Sei contee, tra cui Tokyo, la città ospitante delle Olimpiadi, sono in stato di emergenza fino al 31 agosto, mentre le altre cinque sono soggette a direttive di “quasi emergenza” meno stringenti.

Le ultime misure in vigore da domenica significano che oltre il 70% della popolazione sarà soggetto ad alcune restrizioni.

Il governo ha affermato che le Olimpiadi non hanno causato la recente ondata, ma gli esperti affermano che ospitare le Olimpiadi ora invia un messaggio complesso al pubblico stanco che deve rimanere a casa.

Giovedì gli organizzatori dei giochi hanno segnalato 31 nuovi casi COVID-19 relativi ai Giochi, portando il totale dal 1° luglio a 353.

Resta da vedere se le ultime restrizioni COVID-19 (principalmente volontarie) avranno un impatto importante con la diffusione della variante Delta altamente trasmessa e le persone che si stancano di stare a casa.

Kenji Shibuya, ex direttore dell’Institute of Population Health, King’s College di Londra, ha dichiarato: “Non credo che più (misure di quasi emergenza) avranno un grande impatto – è solo una dichiarazione politica”.

Prima della recente espansione, Suga aveva pianificato di limitare il ricovero dei pazienti COVID-19 ai pazienti gravemente malati e ai pazienti a rischio di malattie gravi, mentre ad altri è stato detto di isolarsi a casa.

“Il sistema medico è in una situazione grave ed è necessario un quadro di emergenza”, ha detto al gruppo consultivo di Tokyo Masataka Inoguchi, vicepresidente della Tokyo Medical Association.

Il cambiamento di politica mira a risolvere il problema della carenza di posti letto ospedalieri, ma i critici affermano che, poiché le condizioni del paziente peggioreranno rapidamente, ciò porterà ad un aumento del numero di decessi.

Yoshihide Suga ha detto ai giornalisti mercoledì che in risposta alle chiamate dall’interno e dall’esterno della coalizione di governo per invertire questa politica, questo cambiamento riguarda Tokyo e altre aree in cui i casi di COVID-19 sono aumentati e non è uniforme in tutto il paese.

Yoshihide Suga ha promesso di spiegare questo cambiamento e di cercare la comprensione del pubblico. Ma questo tipo di contraccolpo è un duro colpo per il primo ministro: prima della campagna elettorale e delle elezioni generali del leader del partito al governo entro la fine dell’anno, i suoi indici di approvazione sono scesi ai minimi storici.

Meno del 31% dei residenti è stato vaccinato. A partire da mercoledì, i decessi sono stati 15.221. Il tasso di mortalità per COVID-19 in Giappone è di circa l’1,6%, lo stesso degli Stati Uniti.