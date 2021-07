Con la repressione dei regolatori globali, i gruppi crypto si rifugiano a Singapore

Mentre altri mercati colpiscono il settore e sono attratti dall’ambiente normativo amichevole di Singapore, i gruppi globali di criptovaluta stanno espandendo le loro operazioni a Singapore.

I dirigenti che si sono trasferiti nel centro finanziario asiatico includono Changpeng Zhao, Binance, Un exchange di criptovalute che processa migliaia di miliardi di dollari in transazioni ogni anno. Anche Gemini, exchange americano fondato dai gemelli Winklevoss, sta aumentando il numero di dipendenti a Singapore.

La città non ha rilasciato licenze alle società di criptovaluta, ma ha concesso esenzioni ad alcuni dei più grandi attori del settore, consentendo loro di fornire servizi a investitori al dettaglio e istituzionali locali.

Sebbene la crescita dell’industria delle criptovalute abbia accelerato quest’anno, i regolatori del mercato includono stati Uniti, Regno Unito, con Cina Il dipartimento è stato soppresso. In quanto concorrente del centro finanziario asiatico, Hong Kong limiterà il trading di criptovalute a investitori qualificati o investitori istituzionali in base a una nuova legge.

Singapore è più entusiasta di noi. Il fondo sovrano GIC e la società di investimento sostenuta dal governo Temasek hanno investito centinaia di milioni di dollari in questo settore. La Monetary Authority of Singapore rende più facile per i gruppi di criptovalute stranieri stabilire e fornire servizi ai residenti, nonostante le restrizioni come le restrizioni sulle transazioni. Il Singapore Exchange ha lanciato due indici di criptovaluta.

“I fratelli delle criptovalute di tutto il mondo hanno letto la scritta sul muro e si sono resi conto che le società di Singapore stanno accettando classi di attività”, ha affermato il fondatore di una startup di criptovalute con sede in città.

Binance ha ricevuto un’esenzione dalla licenza a Singapore e ha pubblicizzato più di 200 posti di lavoro in città su LinkedIn nell’ultimo mese. Vitalik ButrinAnche il fondatore della criptovaluta Ether ha sede lì.

Il fondatore miliardario di Binance Zhao Changpeng è residente a Singapore © Reuters



Anche OSL, lo scambio con sede a Hong Kong, ha ricevuto un’esenzione dalla licenza e prevede di raddoppiare il numero di dipendenti entro la fine dell’anno.

“Quando consideri dove iniziare la tua attività, il primo fattore decisivo è la regolamentazione. Kanny Lee, capo dell’ufficio di Singapore di OSL, ha affermato che Singapore è molto chiara su come partecipare ai mercati delle criptovalute e degli asset digitali.

Gemini, fondata da Cameron e Tyler Winklevoss, ha scelto Singapore come sede asiatica e dovrebbe avere circa 50 dipendenti entro la fine del 2021, rispetto a uno solo quando l’ufficio è stato aperto nel giugno dello scorso anno.

“Singapore è un importante centro finanziario in Asia e ha un gran numero di clienti, soprattutto nel settore della ricchezza privata. Abbiamo già avuto conversazioni con società di gestione patrimoniale perché molte di loro richiedono soluzioni di crittografia”, ha affermato Jeremy Ng, amministratore delegato di Gemini Asia.

Il miliardario Wu Jihan, co-fondatore e miliardario del mining di criptovalute in Cina Bitmain, Ha lanciato una startup di criptovaluta in città.

MAS ha dichiarato che secondo il Payment Services Act di Singapore, circa il 40% dei richiedenti desidera fornire servizi di token di pagamento digitale, ma non c’è stato un “aumento significativo” delle domande “direttamente attribuibili ad azioni intraprese da altri paesi”.

Chia Hock Lai, presidente della Singapore Blockchain Association, ha affermato che molte aziende di Hong Kong hanno aperto uffici in città. Ha affermato che la legislazione di Hong Kong limita le transazioni a investitori qualificati e sta “spiegando” la sua posizione sulle valute digitali.

Allo stesso tempo, l’economia di Singapore è fortemente dipendente dai servizi, come commercio E transazioni finanziarie.

Daniel Burke, amministratore delegato di BitGo, una società statunitense di custodia di criptovalute a Singapore, ha dichiarato: “Se l’industria delle risorse naturali non si affida a Singapore, non possiamo rischiare di essere eccessivamente ostili a un settore che potrebbe diventare un grande vincitore nell’attrarre talenti e affari. “Singapore ha fallito. Ottenere il quadro giusto e potrebbe rendere la città priva di attività tanto necessarie in futuro.

Tuttavia, alcune persone del settore hanno affermato che la mancanza di chiarezza su quando il MAS approverà la licenza sta diventando un problema. “Abbiamo alcuni potenziali clienti che affermano che non tratteranno con noi fino a quando non avremo ottenuto le licenze appropriate”, ha affermato un candidato. “Purtroppo non si sa ancora quando accadrà”.

Rapporto aggiuntivo di Stefania Palma a Singapore