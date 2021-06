Con la riapertura del Canada, i 5 migliori titoli su cui investire ora — Hashtag Investing

Con le vaccinazioni e gli utili aziendali in ripresa, ora è un buon momento per investire in titoli che beneficeranno della riapertura economica. Questo elenco non include nomi come Air Canada o Cineplex, perché riteniamo che sebbene questi titoli possano essere ampliati, anche un po’ di cattive notizie o shock possono indurre questi titoli a erodere il valore degli investitori. I titoli in questo elenco sono anche titoli che hanno avuto buoni risultati durante periodi turbolenti. Questa è la nostra lista dei migliori titoli di riapertura canadesi da tenere d’occhio in questo momento!

Parkland Corp. Parkland Corp. È un operatore di minimarket canadese e una società di vendita al dettaglio di carburante indipendente. Le sue principali filiali includono catene di negozi di distributori di benzina e attività di distribuzione commerciale di carburante. Sebbene l’azienda sia stata colpita durante la pandemia, la sua EBITDA rettificato Rispetto al primo trimestre del 2020, il primo trimestre del 2021 (utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti) al 31 marzo è aumentato del 64% a 314 milioni di dollari. L’utile netto è stato di 31 milioni di dollari USA, o 0,21 dollari USA per azione, sostanzialmente con un aumento di 110 milioni di dollari USA rispetto all’anno precedente. La loro gestione ha attribuito i loro costi inferiori, i continui forti margini di carburante unitari e la crescita delle vendite nello stesso negozio dei minimarket a forti risultati trimestrali. Il presidente della società nutre grandi speranze per le sue prospettive per il 2021. Parco di La sua proprietà del 75% in Sol Investments diventerà un partner al 50% di Isla Dominicana de Petroleo, creando così la più grande rete di vendita al dettaglio nella Repubblica Dominicana. Diventerà anche uno dei maggiori rivenditori di carburante a St. Maarten. Parkland ha annunciato che il suo obiettivo è raggiungere un EBITDA rettificato del run-rate di 2 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Il distributore e raffinatore di petrolio e prodotti petroliferi da 5,93 miliardi di dollari paga un dividendo di 40,46 dollari per azione con un rendimento del 3,05%. Gli analisti hanno fissato un obiettivo per il titolo a $ 49,08, con un aumento di oltre il 20%. Quando l’economia si apre, questa è una buona scelta perché i clienti ricominceranno a guidare e fare rifornimento alle loro stazioni di servizio.

mercato Haoshi Fondato nel 2014, Goodfood Market è un negozio di alimentari online canadese, un’azienda alimentare al sacco e un’azienda di pasti per famiglie. La società non paga dividendi, ma è uno dei migliori titoli di crescita da scegliere. Ha mostrato un forte tasso di crescita per diversi anni e attualmente sta accelerando la sua crescita. La società di generi alimentari online da 578 milioni di dollari ha riferito che le entrate per il trimestre conclusosi il 28 febbraio sono aumentate di 41,9 milioni di dollari, un aumento del 71% rispetto al secondo trimestre dell’anno fiscale 2020. Negli ultimi 12 mesi, le entrate totali di Goodfood hanno superato i 362 milioni di dollari USA. Da quando l’azienda ha iniziato ad espandersi, ha anche realizzato buoni profitti, che è una considerazione importante per i titoli in crescita perché promette di fornire una forte leva operativa. Negli ultimi anni, il suo margine di profitto lordo è rimasto al di sopra del 30%. Prima della pandemia, la società stimava che il mercato canadese dei generi alimentari online valesse 1,5 miliardi di dollari. A partire da ora, la dimensione del mercato dell’azienda è stimata a 3,5 miliardi di dollari USA, con una quota del 40% del mercato canadese dei lunch box, una buona notizia per Goodfood. Il titolo viene scambiato a $ 8 e gli analisti hanno fissato il suo obiettivo a $ 12,44, un aumento di oltre il 55%, rendendolo un acquisto molto interessante.

Paese addormentato in Canada Paese addormentato in Canada È un rivenditore di materassi in Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, New Brunswick, Quebec, Prince Edward Island, Ontario e Nuova Scozia. Ci sono più di 260 negozi a Sheriff. Anche durante la pandemia, la performance dell’azienda è stata migliore del previsto. Poiché sempre più persone devono rimanere a casa, l’anno scorso l’azienda ha inaugurato un vento in poppa inaspettato.Si vede ogni anno aumentare Sebbene il negozio abbia chiuso per il 32,9% dei giorni lavorativi, le entrate sono aumentate da 151,6 milioni di dollari a 183 milioni di dollari. L’utile netto è passato da 5 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020 a 8,7 milioni di dollari nel primo trimestre del 2021, con un aumento del 74%. Il prezzo delle sue azioni è aumentato del 100% in 12 mesi. In qualità di azienda dominante che ha effettuato alcune importanti acquisizioni negli ultimi anni, il gigante dell’e-commerce si è comportato molto bene durante la pandemia, mostrando una strategia promettente per la redditività e la crescita. Attualmente, il rapporto prezzo/utili dell’azienda è solo 16 volte e il prezzo obiettivo medio è superiore a $ 38. Per coloro che desiderano investire in questo titolo sottovalutato della Borsa di Toronto, questo è più del 25%. Inoltre, cosa più importante, la società attualmente paga un dividend yield del 2,6%.

Compagnia del nord-ovest Questo Compagnia del nord-ovest È uno dei principali rivenditori nelle comunità rurali svantaggiate e nei mercati delle comunità urbane nel Canada settentrionale e occidentale, nelle zone rurali dell’Alaska, nei Caraibi e nelle isole del Pacifico meridionale. Forniscono una vasta gamma di prodotti e servizi, concentrandosi principalmente sul cibo. Attualmente, questo è uno dei titoli più economici della Borsa di Toronto. Con la riapertura dell’economia, dovrebbe ora iniziare a riprendersi. La regione nord-occidentale sembra avere un’attività incredibilmente forte e, dallo scoppio della pandemia, è riuscita solo a rafforzare la sua posizione complessiva. Il suo prezzo di negoziazione delle azioni è solo 12,9 volte i suoi guadagni storici, il prezzo delle azioni è di US $ 35,56 e il rendimento del dividendo a termine è del 4,05% Sebbene sottovalutato, è il titolo TSX che vale di più oggi a causa della sua stabilità e crescita continua.