Con la riapertura dell’isola turistica thailandese, le piccole imprese dicono che sono in ritardo Reuters

Natchakanya Sanguanwong, il manager di Anchan spa, che un tempo riceveva centinaia di turisti ogni giorno, ha affermato che molte aziende non vedranno le entrate dei primi turisti e alloggeranno in hotel approvati dal governo.

Srangsan Thongtan della Phuket Tourism Entrepreneur Development Association ha dichiarato: “Vedranno edifici in vendita, edifici in affitto, negozi chiusi, minimarket chiusi. Pensi che questo sia un buon ambiente per i turisti? No, ha aggiunto che le aziende hanno urgente bisogno di soft prestiti per ricostruire. “È difficile da aprire… Non abbiamo il budget, non abbiamo i soldi per riparare, ridipingere tutto per ripristinare la nostra attività”.

Ma le aziende locali hanno affermato di essere rimaste indietro e non avevano molte speranze per il rivolo di turisti che ha iniziato ad arrivare giovedì. I visitatori vedranno un’isola di Phuket diversa da quella visitata da milioni di persone ogni anno prima dello scoppio della pandemia.

Phuket è un programma pilota in Thailandia per riavviare il turismo devastato dalla pandemia, consentendo ai turisti che sono completamente vaccinati e risultati negativi per il coronavirus di volare direttamente nelle isole meridionali, aggirando il requisito di quarantena di 14 giorni.

© Reuters. Il 30 giugno, a Phuket, in Thailandia, Phuket aprirà ai turisti stranieri dal 1 luglio per consentire agli stranieri che sono stati completamente vaccinati contro la malattia di Coronavirus (COVID-19) di visitare l’isola del resort senza isolamento.Vedi gli elefanti all’elefante campo. 2/6

