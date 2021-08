Con la ripresa dei voli di evacuazione, i talebani hanno offerto l’amnistia ai lavoratori del governo

Share it

Dopo che Joe Biden ha accusato le forze di sicurezza afgane di essersi arrese rapidamente agli insorti, i talebani hanno esortato i funzionari pubblici a tornare al lavoro e hanno promesso ancora una volta l’amnistia ai lavoratori del governo.

Dopo una giornata caotica all’aeroporto e gli abitanti presi dal panico, i voli di evacuazione da Kabul sono stati ripresi e l’organizzazione islamica ha lavorato duramente per placare gli afghani. Sotto assedio Fuggi da questo paese.

I talebani hanno affermato che, dopo l’organizzazione, gli stranieri e gli afgani nel Paese potranno lavorare martedì. spazzare via A poche ore dall’arrivo alle porte di Kabul questo fine settimana, il governo del presidente Ashraf Ghani.

I militanti hanno governato l’Afghanistan dal 1996 al 2001 e hanno imposto interpretazioni crudeli dell’Islam, che in gran parte hanno spazzato via Diritti delle donne E ha eseguito punizioni crudeli, comprese esecuzioni pubbliche e amputazioni.

“Un’amnistia è stata annunciata per tutti… quindi dovresti iniziare la tua vita quotidiana con fiducia”, hanno detto i talebani.

L’organizzazione islamica ha annunciato la fine della guerra e creerà un governo aperto e inclusivo, anche se c’è ben poca sostanza sulla struttura della leadership o sui colloqui con la leadership politica a Kabul.

Dopo il caos iniziale e la paura della presa del potere da parte dei talebani, martedì i residenti della capitale afghana hanno ripreso con cura la loro vita quotidiana. Tolo news, il principale canale di notizie dell’Afghanistan, ha ripreso a trasmettere con lettrici di notizie. La polizia stradale è ricomparsa in strada e infermieri e medici hanno iniziato a tornare al lavoro.

I talebani hanno più volte assicurato di volere che la città torni alla vita normale, ma banche, mercati e uffici governativi sono ancora chiusi.

C’è anche la possibilità di resistenza armata ai militanti. Il vicepresidente di Ghani Amrullah Saleh (Amrullah Saleh) si è recato nella zona montuosa del Panjshir, baluardo dell’opposizione talebana e alleato di Ahmed Masood, Ahmed Masood Era il figlio di un carismatico signore della guerra assassinato da Al Qaeda pochi giorni prima l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001.

Domenica, circa 640 sfollati afgani si sono accalcati sul pavimento di un aereo da trasporto dell’aeronautica statunitense in volo da Kabul al Qatar © Defense One/Reuters

A Kabul, gli Stati Uniti e altri paesi occidentali si sono impegnati a Evacuare Personale e cittadini.

Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab (Dominic Raab) ha affermato che la situazione all’aeroporto si sta “stabilizzando”.

“Le truppe statunitensi e britanniche sono aumentate e abbiamo aggiunto 600 persone lì. Questo non è solo vitale per la stabilità degli afgani sul terreno, ma anche vitale per i nostri sforzi di evacuazione. Abbiamo fatto progressi reali”, ha detto a Sky notizia.

L’ambasciatore russo, la cui ambasciata a Kabul ha tieni apertoMartedì dovrebbe incontrare i talebani nella capitale.

Biden ha difeso la sua decisione di ritirare le truppe statunitensi in un discorso televisivo nazionale lunedì sera, nonostante la situazione interna e internazionale sempre più grave criticare Ha eseguito il piano per porre fine alla battaglia ventennale degli Stati Uniti in Afghanistan.

Joe Biden: “I leader politici afgani si sono arresi e sono fuggiti dal Paese” © AFP via Getty Images

Il presidente ha riconosciuto che il crollo delle forze armate del paese “è davvero molto più veloce di quanto ci aspettassimo” e ha definito il panico in Afghanistan “angosciante”.Ma ha detto che l’esercito afghano Mancanza di “volontà di combattere” Si è rivelato sbagliato espandere il dispiegamento delle forze armate statunitensi.

“Se l’esercito afghano non lo fa, quante generazioni di figlie e figli americani vuoi che mandi a combattere la guerra civile in Afghanistan?”, ha detto Biden. “Quante vite ci sono, vite americane, ne vale la pena?”

“I leader politici dell’Afghanistan si sono arresi e sono fuggiti dal Paese”, ha aggiunto il presidente, riferendosi a Ghani, fuggito durante il fine settimana. “Se l’Afghanistan non può lanciare alcuna vera resistenza ai talebani ora, allora tra un anno, cinque o vent’anni, gli stivali militari statunitensi sul campo non avranno alcun impatto”.

Rispettati

Imran Khan del Pakistan Il premier ha affermato che i talebani hanno spezzato il “giogo della schiavitù”, mentre la Cina ha espresso la volontà di sviluppare “l’amicizia”. relazione talebani——Guida il regime afghano.

Ma alcuni afghani sono infastiditi da questo sviluppo.

“Non deve finire in questo modo. Sono disgustato dalla mancanza di piani da parte della leadership afgana”, ha scritto su Twitter Ajmal Ahmady, il governatore della Acting Central Bank of Afghanistan, anch’egli fuggito dal paese. ex funzionario del governo di andarsene “senza avvisare gli altri”.

Segnalazioni aggiuntive di Amy Kazmin a Nuova Delhi e Sami Yousafzai a Londra