Con la società che rimborsa le ferie in contanti, il Ministero delle finanze ha ricevuto una manna di 1 miliardo di sterline

La società britannica in rapida ripresa ha restituito oltre 1 miliardo di sterline in contanti per le vacanze poiché gli investitori hanno fatto pressioni sulla direzione per rimborsare i contribuenti per i fondi ricevuti durante la pandemia prima di pagare ingenti bonus.

Secondo i dati ottenuti dal Financial Times attraverso una richiesta di Freedom of Information (FOI), la società ha rimborsato 709 milioni di sterline all’amministrazione delle entrate e delle dogane del Regno Unito, che si basa sul piano di conservazione del lavoro del governo per il coronavirus. Altri 319 milioni di sterline sono stati causati da società che hanno raccolto fondi in modo errato a causa di richieste eccessive.

Al 14 maggio, il Ministero delle Finanze ha speso un totale di 64 miliardi di sterline nell’ambito del piano ferie, che ancora impallidisce in confronto. 11,5 m Persone durante l’epidemia.

La manna del Tesoro è stata dopo che gli azionisti hanno cercato di ritenere responsabile il consiglio di amministrazione se hanno cercato di pagare enormi bonus dopo aver utilizzato il piano del governo per sostenere le aziende in difficoltà durante la crisi.

Molte aziende si sono riprese dal blocco economico in condizioni finanziarie inaspettatamente forti e la forte domanda dei consumatori ha aumentato le vendite nei rivenditori e in altri settori economici.

Ampia proprietà aziendale Vacanza pagata Contanti negli ultimi mesi, inclusi rivenditori come Primark, Games Workshop, Asos, IKEA, orologi svizzeri e Halford, perché dall’inizio dell’anno molti rivenditori hanno registrato vendite superiori al previsto.Hotel di cioccolato recente Poiché il negozio è stato autorizzato a riaprire in primavera, dopo che le vendite sono aumentate vertiginosamente, sono stati rimborsati 3,1 milioni di sterline di fondi per le vacanze.

Anche la maggior parte dei grandi costruttori di case ha restituito i soldi. Redrow ha affermato che, dato il flusso di cassa migliore del previsto, rimborserà il governo. Il presidente John Tutte ha dichiarato che è “difficile giustificare l’assunzione di fondi governativi”.

La scorsa settimana, Auto Trader Group e Watches of Switzerland sono diventate le ultime società a confermare il cash back. Auto Trader ha dichiarato che “una volta che saremo sicuri di poter tornare alla redditività”, rimborserà tutti i fondi ricevuti nell’ambito del piano ferie.

Tuttavia, nonostante la forte performance finanziaria o le spese di gestione, le aziende che conservano ancora liquidità hanno incontrato una forte opposizione pubblica.

Oltre il 39% degli investitori Contro Foxtons, un agente immobiliare Dopo che il suo amministratore delegato ha ricevuto uno stipendio e un bonus di 1,6 milioni di sterline, il rapporto sugli stipendi è stato annunciato durante la riunione annuale di aprile.

Foxtons ha ricevuto quasi 7 milioni di sterline in fondi per le vacanze e riduzione del tasso di interesse aziendale, ma nonostante il boom degli scambi, ha deciso di non rimborsare in contanti. I broker concorrenti come Knight Frank hanno rimborsato i soldi.

Rispettati

Il consiglio di amministrazione di Foxtons ha dichiarato che “è chiaro che un’ampia percentuale di azionisti non è d’accordo con la decisione di pagare i bonus ai dirigenti… In base a ciò, la società ha beneficiato del sostegno del governo.

BDO, ragioniere, anche Ha deciso di rimborsare £ 4,1 milioni £ Dopo essere stato criticato per la spesa dai suoi partner, fondi per le vacanze.

Peter Cowgill, presidente esecutivo del rivenditore di articoli sportivi e di moda Jingdong Group Costretto a difendere Sebbene il rivenditore abbia affermato di aver ricevuto oltre 60 milioni di sterline in contanti per le vacanze, ha comunque ricevuto bonus durante la pandemia.

L’HMRC ha affermato che accoglie con favore i datori di lavoro a restituire i sussidi forniti nell’ambito del programma di mantenimento del lavoro, “perché non hanno più bisogno del sussidio o si sono resi conto di aver commesso un errore e hanno seguito la nostra guida per correggere il problema”.

Il piano delle vacanze è Espandere Il lockdown durerà fino al 30 aprile, la scadenza originaria dopo l’estate, ma diminuirà gradualmente dal prossimo mese, anche se In ritardo per altre quattro settimane A un piano globale di riapertura.

Dato che molte aziende saranno costrette a chiudere per almeno un altro mese, i gruppi imprenditoriali hanno invitato il ministero delle Finanze a posticipare la riduzione.

Il governo cerca anche di recuperare fondi da altre società che hanno fatto affermazioni false o fraudolente. Ha investito 100 milioni di sterline in una nuova task force antifrode Covid HMRC per indagare sui reclami.

Nella FOI, HMRC ha dichiarato che non rivelerà quanti programmi di conservazione del lavoro sono stati abusati o rubati tramite frode. Ha detto di averlo valutato, ma sarà incluso nella sua relazione annuale 2020-21 che sarà pubblicata entro la fine dell’anno.