Con l’approvazione del ddl al Senato, 5 titoli infrastrutturali che sembrano affari

Il Senato degli Stati Uniti ha superato $ 1 trilione Martedì la bolletta delle infrastrutture, Per gettare le basi per il flusso di fondi per migliorare le infrastrutture di trasporto, aggiornare le strutture idriche ed elettriche e le priorità del 21° secolo (come l’espansione dell’accesso alla banda larga e i tentativi di combattere il cambiamento climatico). Quando il disegno di legge bipartisan sarà presentato alla Camera dei Rappresentanti, potrebbe seguire un altro disegno di legge da 3,5 trilioni di dollari sostenuto solo dal Partito Democratico. misure legate al clima.

I titoli legati alle infrastrutture, dai produttori di asfalto alle società di macchine edili, sono aumentati notevolmente in previsione dell’approvazione del disegno di legge e hanno ampliato i loro guadagni martedì.Questo

iShares Infrastruttura USA

Gli Exchange Traded Fund (IFRA) sono aumentati dell’1,2% negli scambi di mezzogiorno, rispetto a un aumento dello 0,2% nello stesso periodo

Indice Standard & Poor’s 500.

Ci sono pochissime occasioni. Inoltre, la spesa sarà distribuita su molti anni e le cifre da trilioni di dollari non sono una novità. Il prezzo di 550 miliardi di dollari proviene da fondi precedentemente non allocati.

Azioni

Materiale vulcaniano

(Codice magazzino: VMC),

Materiale Martin Marietta

(MLM),

Materiale dell’aquila

(espansione

Materiali del vertice

La produzione di calcestruzzo, cemento, asfalto e altri materiali da costruzione tradizionali (SUM) è aumentata del 40% o più nell’ultimo anno, grazie al forte mercato immobiliare e alla domanda di nuovi magazzini e centri di distribuzione, e più attesi Spese per le infrastruttureQuesti titoli sono ora molto apprezzati; il rapporto prezzo-utili previsto di Vulcan per il prossimo anno è vicino a 32 volte, mentre il rapporto prezzo-utili medio a lungo termine è inferiore a 27 volte, mentre il rapporto prezzo-utili di Martin Marietta il rapporto è 28 volte.

Gli investitori che sperano di trarre profitto da grandi spese possono prestare maggiore attenzione alle azioni delle società di ingegneria e ispezione, come ad esempio

Jacobs Engineering Group

(J),

Tecnologia Tetra Pak

(TTEK), Parsons (PSN),

Gruppo ambientale Montrose

(MEG) e

Consulente tecnico Atlas

(ATCX). Queste aziende vengono spesso assunte all’inizio di nuovi progetti per firmare progetti e partecipare a studi di fattibilità. I fondi per le infrastrutture potrebbero iniziare a comparire nelle loro entrate prima che la pala atterrasse, forse già dal prossimo anno.

Ad esempio, Jacobs fornisce consulenza ingegneristica e di progettazione e altri servizi tecnici per progetti di infrastrutture elettriche, idriche e di trasporto. “La progettazione dell’infrastruttura di J è esposta all’inizio di progetti pratici di sostenibilità come energia rinnovabile, aggiornamenti della rete, trasporto dell’idrogeno e progettazione zero-net”, ha scritto l’analista di Benchmark Josh Sullivan in un recente rapporto.

Sullivan si aspetta che Jacobs raggiunga una crescita degli utili a due cifre il prossimo anno e ha valutato il titolo come un acquisto con un prezzo obiettivo di $ 160, che è circa il 24% in più rispetto al prezzo di chiusura di venerdì di $ 128,79. L’88% degli analisti Jacobs raccomanda questi titoli e il loro rapporto prezzo/utili previsto è 18,4 volte, che è inferiore alla media del mercato.

Consulenti tecnici Atlas / ATCX $ 13.7859,3% $ 0,516.7 Jacobs Engineering Group / J*128.7439.816.818.3Montrose Environmental Group / MEG50.13108.41.3227.9Parsons / PSN33.09-6.83.43435.7.83.4435.7.83.435.7.83.45.7.83. 435.7.83.435.7.83.4435.7.783.7859.7.7.83.7859.7.783.7859.7 *L’anno fiscale termina a settembre; E=stima Fonte: Bloomberg

Articolo più grande in 2.700 pagine Legge sugli investimenti e l’occupazione nelle infrastrutture 110 miliardi di dollari vengono spesi per strade, ponti, tunnel e altri grandi progetti. Altri 66 miliardi di dollari verranno utilizzati per le ferrovie passeggeri e merci, 39 miliardi di dollari per il trasporto pubblico, 25 miliardi di dollari per gli aeroporti e 17 miliardi di dollari per porti e vie navigabili.

Tutte queste spese saranno anche un vantaggio per le aziende di macchine edili, se possono gestirle. Le attività industriali e di costruzione sono in forte espansione e la catena di approvvigionamento è allungata. “Abbiamo assistito a un’attività di costruzione pesante più forte; questo è ciò che abbiamo visto nel secondo trimestre e prevediamo che questo miglioramento continui”,

bruco

(CAT) Il CEO Jim Umpleby ha dichiarato durante la teleconferenza sugli utili dell’azienda nel secondo trimestre. “Non ha nulla a che fare con il fatto che gli Stati Uniti abbiano approvato la legge sulle infrastrutture”.

Aziende come

Dier

(di),

Terex

(Tess),

Oshkosh

(OSK) e

Manitowoc

(MTW)​​ Beneficia anche del mercato delle costruzioni a caldo. La spesa per le infrastrutture federali ne trarrà vantaggio.Vale anche per

Contratto di locazione congiunto

(odio),

Diamine Holdings

(HRI) e

WillScot Mobile Mini

(WSC), noleggio di attrezzature per l’edilizia. Ma anche le loro azioni vengono scambiate a valutazioni con poco margine di errore.

Le infrastrutture idriche hanno ricevuto 55 miliardi di dollari nel progetto di legge per sostituire i tubi di piombo, migliorare i sistemi di filtrazione e pulire l’acqua potabile nelle scuole e nelle case.

Xylem

(XYL) e

Tecnologia dell’acqua Evoqua

(

acquario

) Sono due società degne di attenzione; vendono apparecchiature di elaborazione, pompe, valvole e forniscono servizi correlati.

Emerson Electric

(EMR),

Eaton

(ETN), e

Hubel

A causa dei 65 miliardi di dollari stanziati per l’infrastruttura energetica, (HUBB) potrebbe ricevere entrate aggiuntive. Ma, ancora una volta, non cambierà le regole del gioco per le azioni.

Infine, il conto include $ 7,5 miliardi per l’infrastruttura dei veicoli elettrici, inclusi $ 2,5 miliardi per la ricarica. Questo non è molto significativo rispetto ad altre configurazioni, ma è significativo per le industrie emergenti.Società di ricarica di veicoli elettrici di nuova quotazione, come ad esempio

Macchina elettrica

(EVGO),

Punto di ricarica

(CHPT) e

Ricarica flash

(BLNK) prevede che le vendite totali quest’anno saranno inferiori a 200 milioni di dollari. Se la legge sull’accordo dei Democratici verrà approvata, le vendite dovrebbero aumentare; include centinaia di miliardi di dollari in spese aggiuntive legate al cambiamento climatico, che potrebbero favorire l’adozione di veicoli elettrici.

Questo

iShares Infrastruttura USA

L’exchange traded fund (IFRA) ha guadagnato il 47% nell’ultimo anno, circa 13 punti in più rispetto all’indice S&P 500. Supponendo che il disegno di legge sulle infrastrutture venga approvato dalla Camera dei rappresentanti, gli investitori dovranno scegliere con attenzione le loro posizioni.

