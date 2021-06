Con l’aumentare della pressione del contatto con i consulenti, Matt Hancock ha perseverato

Ieri sera, il segretario alla Salute Matt Hancock ha insistito sul suo lavoro perché Boris Johnson era sotto crescente pressione per licenziarlo per la sua relazione con una consulente donna ministro, e ha incluso una consulente donna nello stipendio del governo.

Venerdì, dopo che il Sun ha pubblicato una foto di Hancock che bacia la sua vecchia amica del college Gina Coladangelo nel suo dipartimento di Whitehall, Hancock si è scusato per aver violato le regole di allontanamento sociale.

Quest’anno, Hancock ha nominato Coladangelo direttore non esecutivo del suo dipartimento con uno stipendio di £ 15.000. Il partito laburista ha affermato che se non dichiara il rapporto, dovrebbe dimettersi per violazione del codice ministeriale.

Secondo Sky News, il fratello di Coladangelo, Roberto, è un dirigente di un’azienda sanitaria privata che ha più contratti del SSN. Da ottobre 2019 lavora presso Partnering Health Limited, che fornisce servizi di emergenza e cure primarie ai pazienti del SSN.

Alcuni parlamentari del partito conservatore e funzionari di Whitehall hanno affermato che la reputazione di Hancock non potrebbe essere nuovamente colpita, ma Johnson ha indicato di essere disposto a difendere i suoi ministri e funzionari a costi politici considerevoli.

Downing Street ha dichiarato che Johnson ha accettato le scuse di Hancock e “pensa che la questione sia finita”, ma il ministro della salute dovrà affrontare feroci critiche da parte dei media e del pubblico durante il fine settimana per le sue azioni.

“Dovrebbe dimettersi per ipocrisia, questo potrebbe salvare il suo matrimonio”, ha detto un deputato conservatore. Downing Street ha rifiutato di dire se Hancock si fosse offerto di dimettersi. Un ministro ha detto che Johnson potrebbe proporre una riorganizzazione pianificata.

Dovrebbe dimettersi per ipocrisia: questo potrebbe salvare il suo matrimonio

Un rapido sondaggio di Savanta ComRes ha rilevato che il 58% delle persone ritiene che il ministro della Salute dovrebbe dimettersi e Downing Street valuterà con ansia i danni nelle prossime 24 ore.

Dopo alcune ore di silenzio venerdì, Hancock ha dichiarato: “Ammetto di aver violato le linee guida sul distanziamento sociale in questa situazione. Ho deluso le persone e mi dispiace molto”.

Tuttavia, gli alleati di Hancock hanno dichiarato che non ha infranto la legge perché “il ministro della Salute e la signora Coradangilo lavorano entrambi nel dipartimento per scopi di lavoro legittimi”.

Il dipartimento ha iniziato a indagare su come il video di sicurezza della CCTV del bacio della coppia sia stato trasmesso al tabloid. “È molto probabile che una guardia di sicurezza che ha ricevuto il salario minimo abbia scattato questa foto con il suo cellulare”, ha detto un funzionario a Whitehall.

La violazione da parte di Hancock delle linee guida Covid-19 del governo creerà inquietanti somiglianze con la violazione delle regole di blocco da parte dell’ex consigliere di Johnson Dominic Cummings lo scorso anno.

Ma Anneliese Dodds del partito laburista ha affermato che se Johnson non rivela la sua relazione con Coladangelo, il direttore marketing della catena di vendita al dettaglio Oliver Bonas, anche Johnson dovrebbe licenziarlo.

“Se Matt Hancock ha segretamente stabilito una relazione con un consulente nel suo ufficio – lo ha nominato personalmente per il ruolo di finanziamento dei contribuenti – sarebbe un palese abuso di potere e un chiaro conflitto di interessi”, ha detto.

Come direttore non esecutivo, Coladangelo dovrebbe supervisionare le prestazioni di Hancock e del suo dipartimento. Johnson non ha ordinato a Christopher Geidt, il consulente per gli standard del ministro, di indagare.

Venerdì il Gabinetto non è stato in grado di spiegare le modalità di nomina dei consiglieri non esecutivi da parte dei vari dipartimenti.

Non meno di 16 persone vicine al Partito Conservatore ricoprono incarichi non esecutivi nel governo, Secondo un nuovo rapporto del sito web Open Democracy. I direttori non esecutivi includono donatori del Partito Conservatore, colleghi ed ex membri del Congresso, sebbene il ruolo sia progettato per condurre una revisione neutrale delle decisioni del governo.

La sposata Hancock ha sponsorizzato il passaggio del parlamento di Coladangelo sotto il suo nome da sposata, Gina Tress. Suo marito Oliver Tress (Oliver Tress) ha fondato Oliver Bonas (Oliver Bonas).

Dieci giorni dopo aver filmato il bacio di Hancock e Coladangelo, il ministro della salute ha detto al Paese di “fare attenzione” quando si abbracciano gli altri dopo che le regole di allontanamento sociale sono state revocate il 17 maggio. Hancock ha anche criticato gli altri per aver violato le regole di distanziamento sociale.

Il mese scorso, è stato scoperto che Hancock ha violato il codice del ministro perché non ha dichiarato le azioni di una società di famiglia che ha vinto un contratto con il servizio sanitario nazionale. Lord Christopher Geidt, il consigliere per gli standard del nuovo ministro, ha affermato che si tratta di una negligenza “tecnica”.

Inoltre, Cummings ha detto ai membri del Congresso il mese scorso che Hancock dovrebbe essere licenziato per almeno 15 errori commessi durante la pandemia, incluso consentire ai pazienti di lasciare l’ospedale e Entra nella casa di riposo Non testato per il Covid-19.

Cummings Più tardi rivelato Johnson una volta ha definito gli sforzi di Hancock per aumentare i test Covid nelle transazioni private “fottutamente senza speranza”.

Coladangelo ha rifiutato una richiesta di commento.