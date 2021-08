Con l’aumento dei casi Delta, i neozelandesi sono in isolamento Reuters

Share it

Il 18 agosto 2021, a Wellington, in Nuova Zelanda, il primo giorno del blocco per frenare la diffusione del coronavirus (COVID-19), non c'era nessuno al Lambton Pier. REUTERS/Praveen Menon



Autore: Pravin Menon

Wellington (Reuters) – Le strade della città della Nuova Zelanda erano in gran parte vuote mercoledì mentre il paese ha ripreso il blocco per la prima volta in sei mesi per prevenire la diffusione della variante infettiva del Delta COVID-19.

La Nuova Zelanda è stata libera da virus e la vita è illimitata fino a quando martedì è stato scoperto un sospetto caso di delta ad Auckland, la città più grande. Il primo ministro Jacinda Ardern ha ordinato un rapido blocco di tre giorni in tutto il paese.

Ardern ha dichiarato mercoledì che il numero di casi positivi è salito a sette, tutti legati all’infezione iniziale, ma i modelli suggeriscono che il numero di casi potrebbe salire da 50 a 100.

“Sulla base dell’esperienza che abbiamo visto all’estero, ci aspettiamo sicuramente più casi”, ha detto Ardern in una conferenza stampa.

Tuttavia, ha aggiunto che l’adozione di misure di blocco metterebbe il Paese “in una posizione di rischio molto più basso”.

La Nuova Zelanda sarà al più alto livello di allerta e sarà chiusa per almeno tre giorni, mentre Auckland continuerà ad essere chiusa per altri 7 giorni.

Ardern ha affermato che il sequenziamento del genoma ha mostrato che il caso di Auckland era correlato all’epidemia nel vicino Nuovo Galles del Sud, in Australia, ma non è chiaro come Delta sia entrato nella comunità.

Nella capitale, Wellington, poche persone si avventurano nel centro della città, solitamente affollato di acquirenti e impiegati, e gli schermi televisivi mostrano scene simili ad Auckland.

Gli acquisti di panico sono scoppiati dopo che martedì è stato annunciato il blocco.Anche se il governo ha ripetutamente assicurato che non ci sarà carenza di forniture, le persone continuano ad accumulare beni di prima necessità nei supermercati.

Le aziende e le scuole si stanno affrettando a rivolgersi a Internet.

Fallimento del vaccino

Ardern ha ottenuto elogi per aver frenato la diffusione locale di COVID-19 attraverso strategie di eliminazione, imponendo severi blocchi e chiudendo i confini internazionali della Nuova Zelanda nel marzo 2020.

L’ultimo caso comunitario segnalato di COVID-19 in Nuova Zelanda risale a febbraio. Ci sono stati un totale di circa 2.500 casi confermati e 26 decessi. La vita dei cittadini è stata libera.

Il successo di Ardern l’ha aiutata a vincere un secondo mandato, ma la sua popolarità è stata influenzata dal ritardo nel lancio del vaccino e dall’aumento dei costi in un paese fortemente dipendente dalla manodopera immigrata.

Ad oggi, poco più del 21% dei 5 milioni di persone del paese è stato completamente vaccinato, il più lento tra i paesi dell’OCSE.

Judith Collins, leader del Partito nazionale di opposizione, ha affermato che il paese non ha altra scelta che entrare in un blocco.

Ha detto all’emittente nazionale 1News: “Se c’è un fallimento, è vaccinare il Paese e poi diffonderlo alla gente”.

Il governo ha sospeso il programma vaccinale per garantire l’adozione di misure di sicurezza per far fronte all’attuale epidemia.

Il segretario al Tesoro Grant Robertson (Grant Robertson) ha affermato che se il paese rimane in isolamento, il governo riprenderà i sussidi salariali da venerdì.

(1 $ = 1,4457 dollaro neozelandese)