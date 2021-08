Con l’aumento dei casi di COVID-19, Amazon rinvia il ritorno dell’ufficio a gennaio Reuters

L’ultima guida per il più grande rivenditore online del mondo non coinvolge gli operatori di magazzino e consegna che costituiscono la maggioranza dei suoi dipendenti. Amazon ha più di 1,3 milioni di dipendenti a tempo pieno e part-time in tutto il mondo.

Le azioni di Amazon una settimana dopo che i suoi colleghi hanno annunciato la notizia hanno fornito ricerche sui protocolli di sicurezza in evoluzione e sulla battaglia per i talenti tecnici durante la pandemia.

La scorsa settimana, Google di Alphabet (NASDAQ :) Inc ha dichiarato https://www.reuters.com/world/us/google-will-require-covid-19-vaccine-us-employees-step-into-campuses-2021-07 -28 Prolungherà la politica del lavoro da casa fino al 18 ottobre, Facebook (Nasdaq:) ha dichiarato che richiederà ai dipendenti statunitensi di essere vaccinati in ufficio e Azienda Twitter (New York Stock Exchange:) ha detto che chiuderà lo spazio di lavoro riaperto.

Amazon (NASDAQ:) ha dichiarato a Reuters che la salute dei suoi dipendenti è la sua massima priorità e che continuerà a seguire le indicazioni del governo locale per garantire un ritorno sicuro in ufficio. Ha affermato che oltre al personale che verificherà di essere stato completamente vaccinato, l’ufficio richiederà l’uso di mascherine.

La società con sede a Seattle ha dichiarato di aver esteso l’orario di lavoro da casa al 3 gennaio 2022 sulla base delle prime indicazioni del 7 settembre per gli Stati Uniti e altri paesi non specificati. Reuters.

(Reuters)-Amazon ha dichiarato giovedì che a causa della pandemia di coronavirus, non si aspetta che i dipendenti delle aziende statunitensi tornino in ufficio fino al prossimo anno.

© Reuters. Foto del file: il 29 gennaio 2016, le scatole di Amazon sono state impilate per la consegna a Manhattan, New York City. REUTERS/Mike Segar/File Photo

