Con l’aumento dei casi di COVID-19, le azioni asiatiche iniziano con cautela questa settimana Reuters

Sebbene il ritmo della ripresa non sia uniforme tra le regioni, le misure di stimolo monetario e fiscale adottate in tutto il mondo in risposta alla pandemia di COVID-19 stanno rafforzando le attività finanziarie.

“Gli investitori stanno prestando molta attenzione ai progressi dell’accordo infrastrutturale bipartisan raggiunto dal presidente degli Stati Uniti Biden attraverso il Congresso. Spinto dagli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle infrastrutture dei veicoli elettrici (EV), il piano potrebbe aumentare significativamente la domanda”, hanno scritto gli analisti di Australia New Bank in un report.

Gli investitori sono preoccupati per l’aumento delle infezioni da coronavirus in Asia e la città più popolosa dell’Australia, Sydney, è stata chiusa dopo un’impennata di casi che coinvolgono ceppi delta altamente infettivi.

