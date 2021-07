Con l’aumento dei casi di Covid in tutto il mondo, il dibattito sul booster è al centro della scena

Il forte aumento del tasso di infezione da Covid-19 in tutto il mondo ha innescato un dibattito scientifico ed etico sulla necessità di intensificare le iniezioni per mantenere la protezione dal virus.

Questa settimana, dopo un’impennata di casi legati alla variante Delta, Israele Diventa il primo paese a fornire richiami e ad autorizzare la terza dose di iniezioni di BioNTech/Pfizer ad adulti con gravi malattie pregresse Altri paesi stanno valutando se e quando seguire l’esempio.

Tuttavia, la scienza sulla necessità o meno di un potenziatore per fornire un’immunità a lungo termine contro le varianti Delta è stata finora inconcludente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in discussione l’etica della terza iniezione e miliardi di persone nei paesi a basso reddito stanno ancora aspettando la prima iniezione.

Rajiv Shah, presidente della Fondazione Rockefeller, ha affermato che si aspetta che, mentre il virus continua a diffondersi, nei prossimi anni sarà necessario intensificare le iniezioni di Covid, proprio come l’influenza, che richiede rivaccinazioni ogni anno.

“Il compito di vaccinare il mondo non è una tantum”, ha detto al Financial Times, aggiungendo che le rivaccinazioni “diventeranno una realtà universale”.

Ma non è chiaro se siano necessari booster. Uno studio condotto da Public Health England a maggio ha rilevato che nel Regno Unito dominano le varianti Delta e due iniezioni di BioNTech/Pfizer sono ancora efficaci al 96% nel prevenire il ricovero in ospedale. Lo studio ha riscontrato che la protezione di Delta contro le infezioni sintomatiche era ridotta, ma solo leggermente: l’88% di efficacia, mentre il tasso effettivo per la variante Alpha scoperta per la prima volta nel Kent era del 93%.

Paesi e regioni stanno effettivamente ordinando milioni di booster, mentre altri paesi non hanno ancora fornito vaccinazioni per i loro operatori sanitari e i più vulnerabili

I principali produttori di vaccini hanno affermato che la vaccinazione completa dovrebbe fornire immunità per almeno 6-12 mesi. Questa settimana, Johnson & Johnson ha affermato che i suoi risultati provvisori hanno mostrato che il suo vaccino a iniezione singola ha prodotto una forte risposta immunitaria otto mesi dopo la vaccinazione, anche contro la variante Delta.

Tuttavia, altri studi hanno dimostrato che la risposta immunitaria generata da diversi vaccini attuali può durare più a lungo. I ricercatori dell’Università di Washington hanno scoperto a giugno che sia i vaccini a mRNA di Pfizer che quelli di Moderna producevano “persistente“Immunità, la risposta è più forte nelle persone che sono state precedentemente infettate dal coronavirus e successivamente hanno ricevuto la vaccinazione completa.

“La ragione per usare i booster è… l’emergere di una nuova variante che non è più coperta dalla risposta immunitaria del vaccino”, ha affermato Michael Sage, decano associato della salute globale presso l’Università dell’Alabama a Birmingham. “Ora non vedo questo”, ha detto, aggiungendo che il numero di persone vaccinate a causa dell’infezione da Covid non è aumentato in modo significativo.

Le principali aziende farmaceutiche sembrano supportare i booster rapidi, con Pfizer e Moderna che spingono con forza l’uso del terzo ago.

La scorsa settimana, Pfizer ha dichiarato che prevede di richiedere un’autorizzazione all’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti ad agosto per fornire alle persone una terza dose. L’annuncio ha immediatamente causato una reazione da parte della FDA e dei Centers for Disease Control, che hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che gli individui completamente vaccinati “non hanno bisogno di iniezioni di richiamo in questo momento”. “[We are] Se è scientificamente provato che è necessaria una dose di richiamo, preparati per una dose di richiamo”, hanno affermato queste agenzie.

Il mercato dei booster offre enormi opportunità per l’industria farmaceutica e gli analisti prevedono che le entrate di Moderna e Pfizer da sole raggiungeranno decine di miliardi di dollari.

Nel Regno Unito, il Comitato congiunto del governo sulla vaccinazione e l’immunizzazione ha recentemente emesso una raccomandazione temporanea secondo cui milioni delle persone più vulnerabili, in particolare gli anziani con risposte immunitarie più deboli, dovrebbero essere rivaccinati in autunno.Decisione finale sull’autorizzazione Booster movimento Il Regno Unito ha dichiarato che ciò dipenderà dai risultati della ricerca in corso sulla durata della protezione fornita dal vaccino.

Azra Ghani, presidente di epidemiologia delle malattie infettive presso l’Imperial College di Londra, ha affermato che, in considerazione dell’adeguata fornitura di dosi nel Regno Unito, pianificare in anticipo è “pragmatico”.

Due terzi della popolazione adulta nel Regno Unito è completamente vaccinata.Oltre al vaccino aggiuntivo Pfizer ordinato all’inizio di quest’anno, il governo non vede l’ora di ricevere le dosi di vaccino nei suoi contratti di approvvigionamento originali con Novavax e Johnson & Johnson. Anche l’UE si sta preparando a utilizzare i booster: ha ordinato 1,8 miliardi di dosi di Pfizer e saranno consegnate dalla fine di quest’anno al 2023.

L’UE ha detto che può donare qualsiasi eccedenza. Nonostante ciò, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tan Desai questa settimana ha criticato i paesi ricchi per aver ordinato più vaccini, mentre la stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo non è riuscita nemmeno a ricevere la prima dose.

“Il divario globale nella fornitura di vaccini Covid-19 è molto irregolare e ingiusto”, ha affermato Tedros. “Alcuni paesi e regioni hanno effettivamente ordinato milioni di richiami, mentre altri paesi non hanno ancora fornito vaccinazioni per i loro operatori sanitari e i più vulnerabili”.

Quasi la metà degli Stati Uniti è stata completamente vaccinata, mentre la percentuale della popolazione totale in Africa è inferiore al 2%. OMS.

“È davvero preoccupante dal punto di vista morale”, ha affermato Michael Carome, direttore del gruppo di ricerca sulla salute presso il gruppo di advocacy Public Citizen. “Il vero obiettivo dovrebbe essere quello di inviare i vaccini nei paesi in cui sono molto indietro, perché alla fine questo proteggerà tutti”.

Ghani dell’Imperial College di Londra ha affermato che decidere se aumentare o meno è in definitiva un atto di equilibrio politico.

Ha detto che per i singoli paesi, “dare una dose di richiamo non è davvero dannoso”. Tuttavia, su scala globale, “se questi vaccini vengono somministrati come prima e seconda dose a persone che non sono state vaccinate, potrebbero essere salvate più vite. Naturalmente, ciò contribuirà a ridurre la trasmissione e a rendere questo Paese più sicuro”.