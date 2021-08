Con l’aumento dei casi di Covid, le scuole del Texas ignorano l’ordinanza della mascherina del governatore

Share it

Democratici nelle più grandi città Texas Quando gli studenti stavano per tornare in classe, si sono apertamente opposti a Greg Abbott, il governatore repubblicano, a causa dei loro sforzi per vietare l’uso di maschere nelle scuole.

Il Texas è uno dei pochi stati guidati dal Partito Repubblicano, tra cui la Florida e altri stati degli Stati Uniti meridionali.Questi stati sono diventati facilmente trasmissibili infezioni da variante delta e lotte politiche per le maschere e i requisiti dei vaccini nelle scuole e nelle scuole. impresa.

Lo Houston Independent School District è uno dei più grandi sistemi scolastici pubblici negli Stati Uniti. Giovedì è diventata l’ultima scuola del Texas a richiedere agli studenti di indossare maschere per il viso durante l’anno scolastico che inizia il 23 agosto, ignorando l’ordine amministrativo di Abbott di maggio di vietare tale comportamento. Compito.

Giovedì sera, il distretto scolastico ha votato all’unanimità a sostegno della proposta di autorizzazione alla maschera in una vivace riunione del consiglio scolastico, che includeva la testimonianza di diversi giovani studenti.

“Ho ricevuto un numero senza precedenti di e-mail, più di qualsiasi altra domanda che ho ricevuto”, ha affermato Sue Deigaard, uno degli amministratori della Houston School Board. “La stragrande maggioranza proviene da genitori che sostengono l’obbligo di indossare maschere e ci implorano di proteggere i loro preziosi bambini dall’evoluzione della crisi sanitaria”.

L’era delle mascherine è finita; ora è il momento di assumersi le proprie responsabilità

Houston è intervenuta dopo azioni simili da parte di distretti scolastici come Austin, Dallas e San Antonio all’inizio di questa settimana, e la risposta a Covid-19 si è intensificata tra le città gestite principalmente dal Partito Democratico e dalla leadership conservatrice dello stato. Le parti sono divise.

Il governatore del Texas ha minacciato di portare il distretto scolastico in tribunale mercoledì, affermando di aver violato il suo ordine esecutivo.

“Abbott ha chiarito che l’era delle maschere obbligatorie è finita; ora è il momento di assumersi la responsabilità personale. Genitori e tutori hanno il diritto di decidere se i loro figli indossano maschere”, ha affermato Renae Eze, addetta stampa del governatore.

Il procuratore generale del Texas Ken Paxton è un conservatore di alto profilo. La sua campagna di rielezione è stata sostenuta dall’ex presidente Donald Trump, il quale ha affermato che lo stato sconfiggerà “un giudice e un sindaco di alto profilo”, riferendosi ai leader di città e contea. Paxton ha affermato che lo stato “combatterà e vincerà la regola di indossare maschere”.

Lina Hidalgo, un giudice della contea di Harris e uno dei massimi funzionari democraticamente eletti del Partito Democratico dell’area di Houston, è stato uno dei leader locali che la scorsa settimana ha fatto causa ad Abbott per l’ordine esecutivo della maschera. Ha definito questo un “necessario momento di disobbedienza civica” e ha aggiunto che lo spettro dello stato che perseguita il distretto scolastico sarebbe “cinico e tragico”.

Questa lotta ha attirato l’attenzione della Casa Bianca: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato questa settimana che sta “verificando” se il governo federale ha la possibilità di intervenire nella disputa.

Rispettati

La resistenza dei funzionari democratici locali all’uso delle maschere ha esacerbato il clima politico già preoccupante in Texas, dove Abbott si sta anche difendendo dal controverso nuovo clima politico del Partito Democratico. Legislazione sul voto.

Molti democratici dello stato sono fuggiti a Washington, cercando di posticipare l’approvazione del disegno di legge, che è sostenuto da una maggioranza repubblicana nella legislatura statale. Il governatore ha avvertito che i legislatori ribelli potrebbero essere arrestati quando tornano ad Austin, la capitale del Texas.

La battaglia per le mascherine nelle scuole è alla volta Variante Delta Di conseguenza, il numero di casi e ricoveri in Texas è salito al livello più alto da febbraio, ampliando così la capacità dell’ospedale.

Il Texas Medical Center di Houston è uno dei più grandi ospedali degli Stati Uniti, il centro ha riferito che il numero di ricoveri legati al coronavirus è quadruplicato nell’ultimo mese, con oltre 350 nuovi ricoveri ospedalieri al giorno, vicino alla struttura Il livello più alto della storia.

Poiché i nuovi casi mettono sotto pressione l’ospedale, Abbott ha affermato che schiererà 2.500 operatori sanitari nelle strutture mediche in Texas, molti dei quali reclutati al di fuori dello stato.

L’opposizione di governatori come Abbott e il governatore della Florida Ron DeSantis (Ron DeSantis) all’ordine di indossare la maschera ha innescato una diffusa resistenza alla nuova politica. Pandemia I vincoli tra le loro basi politiche conservatrici.

Il modo migliore per garantire la sicurezza della nostra scuola – sappiamo come farlo – è vaccinare tutti coloro che possono essere vaccinati

La Casa Bianca ha fatto pressioni su questi governatori per cambiare direzione, evidenziando l’aumento dei casi nei due più grandi stati controllati dai repubblicani negli Stati Uniti.

“Nella scorsa settimana, Florida Il coordinatore della risposta al coronavirus della Casa Bianca, Jeff Zients, ha dichiarato giovedì che ci sono più casi del nuovo coronavirus di tutti i 30 stati con il tasso di casi più basso combinato. “La Florida e il Texas da soli hanno rappresentato quasi il 40% dei nuovi ricoveri ospedalieri a livello nazionale”.

I residenti in questi due stati vengono vaccinati più lentamente che nei grandi stati a guida democratica: il 56% degli adulti in Texas è completamente vaccinato e il 60% in Florida è vaccinato.

DeSantis ha affrontato la resistenza dei funzionari locali, che hanno minacciato di interrompere la fornitura di fondi ai distretti scolastici che implementavano i regolamenti sull’uso delle mascherine.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano “mascherine universali per interni” nelle scuole, indipendentemente dal fatto che una persona sia stata vaccinata o meno.

Il direttore del CDC Rochelle Walensky ha dichiarato giovedì durante un briefing alla Casa Bianca: “Il modo migliore per proteggere le scuole – sappiamo come farlo – è vaccinare tutti coloro che possono essere vaccinati. Vaccini”. “Quindi segui le strategie di mitigazione nella nostra scuola. linee guida, compreso l’uso di mascherine a scuola”.