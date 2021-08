Con l’aumento dei costi assicurativi, AIG sta abbassando i limiti dell’assicurazione informatica Reuters

Le due società hanno dichiarato il mese scorso che la società di private equity Blackstone (NYSE :) acquisirà una quota del 9,9% nel business Life Retirement di AIG per $ 2,2 miliardi in una transazione interamente in contanti.

Il CEO Peter Zafino ha dichiarato in una teleconferenza con gli analisti: “Continuiamo a ridurre attentamente le restrizioni di rete e stiamo ottenendo termini e condizioni più rigorosi per far fronte alla crescente tendenza alla perdita di rete e ai problemi relativi al ransomware. Le minacce e i rischi di rete sono problemi sistemici e diffusi .” Alla trascrizione generata da Refinitiv.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.