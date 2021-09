Con l’aumento dei prezzi del petrolio, il debito in valuta estera canadese: il dollaro canadese raggiunge il massimo in due settimane

(Aggiungi quotazioni e dettagli del rivenditore durante il processo, aggiorna i prezzi)

* Il dollaro canadese è aumentato dello 0,5% rispetto al dollaro USA

* Il surplus commerciale canadese di luglio si è ridotto a 778 milioni di dollari canadesi

* I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati del 2%

* I rendimenti dei titoli del Tesoro canadesi a 10 anni sono scesi di 1,7 punti base all’1,164%

Autore: Fergu Smith

Toronto, 2 settembre (Reuters)-Il dollaro canadese è salito a

Il livello più alto in più di due settimane, ma generalmente indebolito

Giovedì i colleghi statunitensi a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e degli investitori

Preparati per l’importante rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti.

Il dollaro canadese è salito dello 0,5% a 1,2554 contro il dollaro USA

Il dollaro USA, ovvero 79,66 centesimi, ha raggiunto il suo punto più alto

Il livello dal 16 agosto è 1,2547.

“La performance del petrolio è molto forte”, ha detto Andrew

Cherry, responsabile del marketing globale, HSBC Bank Canada. “Non lo farò

Anche i dati sull’occupazione non agricola di domani (USA) ti sorprenderanno

Entrando in un weekend lungo, ci sono anche tante location

La quadratura continua. “

I prezzi del petrolio, uno dei principali prodotti di esportazione del Canada,

I prezzi del petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentati del 2% a $ 69,99 al barile

Le scorte sono diminuite più del previsto e il dollaro USA

Indebolito rispetto a un paniere delle principali valute.

I mercati finanziari canadesi saranno chiusi lunedì

Festa del lavoro.

I dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì possono fornire indizi

La tempistica della riduzione da parte della Fed del suo piano di stimolo.Banca

Anche il Canada sta acquistando obbligazioni per sostenere l’economia

Poiché la decisione sul tasso di interesse verrà presa la prossima settimana.

“Penso che visto quello che abbiamo visto questa settimana nel secondo trimestre

Numeri, dati PIL e varianti Delta (coronavirus),

Non credo che ci sia alcuna discussione sulla riduzione accelerata (BoC)

Lascia il tavolo”, ha detto Cherry.

L’ultima volta che la Banca del Canada ha tagliato gli acquisti di obbligazioni è stato a luglio.

L’economia canadese si contrae inaspettatamente nel secondo anno

Trimestre, crescita inferiore alle attese del 2,5%, dati di martedì

mostrare.

Giovedì, i dati hanno mostrato il surplus commerciale del Canada

A luglio, è passato dai 2,6 miliardi di dollari canadesi rivisti a 778 milioni di dollari canadesi

Nel mese di giugno.

I rendimenti dei titoli di stato canadesi hanno rallentato la curva,

Il rendimento a 10 anni è sceso di 1,7 punti base all’1,164%.

(Segnalazione di Fergal Smith; Montaggio di Jonathan Oatis e Peter

Cooney)

