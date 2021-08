Con l’aumento dei rendimenti obbligazionari, gli investitori rivisitano le azioni value Reuters

© Reuters. Foto del file: il 17 settembre 2019, i cartelli stradali di Wall Street possono essere visti vicino alla Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Brendan McDermid



Lewis Krauskopf

NEW YORK (Reuters)-I titoli value statunitensi potrebbero inaugurare una seconda ondata, poiché le scommesse sulla forza economica hanno aumentato i rendimenti dei Treasury statunitensi e sono rimasti stagnanti negli ultimi mesi dopo un forte rimbalzo all’inizio di quest’anno.

L’indice azionario value, che è relativamente pesantemente ponderato tra i titoli delle società finanziarie, energetiche e altre società economicamente sensibili, è aumentato del 5,5% dal minimo del mese scorso, più della scorsa settimana. Nonostante la stagnazione dopo un buon inizio nel 2021, quest’anno l’indice di valore è aumentato del 18%.

Questa mossa potrebbe annunciare la ripresa del cosiddetto trading di reinflazione, che è una scommessa su un rimbalzo della crescita economica.Dalla fine dello scorso anno, le azioni value e i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono aumentati vertiginosamente. Anche questa volta i rendimenti sono aumentati: il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento è inversamente proporzionale al prezzo.

Matt Peron, capo della ricerca presso Janus Henderson Investors, ha dichiarato: “Penso che il valore sia in una certa misura una molla elicoidale” e ritiene che il valore possa sovraperformare il mercato almeno per i prossimi sei mesi. “Penso che abbia un altro gioco.”

Gli investitori hanno indicato diverse ragioni per le prospettive ottimistiche per il valore. Peron ha affermato che sebbene l’aumento dei casi di coronavirus causati dalla variante Delta sia ancora sconosciuto, ci sono segnali che le infezioni in alcune parti dell’Europa e degli Stati Uniti potrebbero rallentare, il che potrebbe significare che i requisiti richiesti lo scorso anno non sono necessari per il prevedibile futuro blocco.

Allo stesso tempo, alcuni investitori ritengono che anche dopo il picco nel secondo trimestre, la crescita statunitense rimarrà forte. Secondo i dati dell’Oxford Institute for Economic Research, il PIL degli Stati Uniti dovrebbe crescere del 6,1% e del 4,8% rispettivamente nel 2021 e nel 2022, una cifra superiore al tasso di crescita annuale degli ultimi dieci anni.

“Non vedevamo un tasso di crescita così alto da un po’, ed è per questo che pensiamo che… il valore possa continuare a sovraperformare il mercato, anche se il tasso di crescita raggiunge il suo picco”, ha affermato lo stratega senior del mercato globale Samir Samar Na. banca FuGuo (Borsa di New York:) Istituto di ricerca sugli investimenti.

Tra coloro che chiedono maggiori guadagni in azioni di valore, gli strateghi tecnici di JP Morgan Chase (NYSE:) hanno affermato la scorsa settimana che l’indice di valore S&P 500 “sembra promettente”. Truist Consulting Services ha dichiarato mercoledì che, in considerazione delle prospettive economiche ancora solide e dei deboli trend degli utili tecnologici rispetto al mercato più ampio, si prevede che ci sarà più spazio per la crescita del valore nei prossimi 12 mesi.

Da quando il rendimento del Treasury a 10 anni ha toccato il fondo la scorsa settimana, l’indice di valore S&P 500 è aumentato del 2,4%, mentre il suo indice di crescita è aumentato dello 0,5%.

Con il rimbalzo delle azioni value, gli investitori hanno digerito i dati che mostrano che l’inflazione potrebbe raggiungere il picco nell’ultima settimana e hanno atteso con impazienza il seminario della Fed a Jackson Hole alla fine di questo mese. Quell’evento, o il prossimo incontro politico della banca centrale a settembre, potrebbe fornire un segnale su quando inizierà a ritirarsi dal programma di acquisto di titoli di stato da 120 miliardi di dollari mensili che aiuta a sostenere i prezzi delle attività.

La prossima settimana, Wal-Mart (NYSE :) e rapporti mensili sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e guadagni Obbiettivo (NYSE:) Può comprendere più chiaramente la salute dei consumatori.

Gli investitori stanno anche prestando molta attenzione ai rendimenti dei titoli del Tesoro USA, che di solito sono visti come un segno di ottimismo economico e possono anche aumentare le azioni value. I rendimenti più elevati sono anche particolarmente vantaggiosi per i margini di profitto delle banche e spesso costituiscono gran parte dell’indice di valore.

Ci sono ancora molti ostacoli per valutare il trading. I segnali che il coronavirus minaccia le prospettive economiche possono indurre gli investitori a tornare a grandi titoli tecnologici e titoli in crescita che hanno registrato buoni risultati per la maggior parte del 2020. I dati di venerdì hanno mostrato che la fiducia dei consumatori è scesa al livello più basso in un decennio, pesando sui rendimenti.

Anche i rendimenti dei titoli del Tesoro hanno subito diverse drastiche fluttuazioni quest’anno, che hanno colto di sorpresa gli investitori. Il 4 agosto il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso a circa l’1,13%, circa 65 punti base in meno rispetto al massimo dell’anno.

Molti investitori possono anche essere riluttanti a ridurre eccessivamente le proprie partecipazioni in titoli growth, che hanno dominato gran parte del decennio successivo alla crisi finanziaria del 2007-2009, mentre i titoli value hanno registrato performance deboli.

Matthew Miskin, co-chief investment strategist di John Hancock Investment Management, ha dichiarato: “Questa è una battaglia epica, che passa avanti e indietro tra queste due parti del mercato”.