Con l’aumento del Covid, i chirurghi statunitensi avvertono di ulteriori requisiti per la mascherina locale

Il chirurgo americano ha avvertito che man mano che l’amministrazione Biden diventa più vigile sulla diffusione della variante Delta del Covid-19, più città degli Stati Uniti potrebbero re-implementare i regolamenti sulle maschere nei prossimi mesi.

Il dottor Vivek Murthy ha detto domenica che altre parti degli Stati Uniti potrebbero dover seguire Los Angeles. ordine Questo fine settimana, le persone indossano maschere nei luoghi pubblici al chiuso, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione.

L’avvertimento riflette le preoccupazioni dei funzionari sanitari degli Stati Uniti sulla variante Delta, che continua Strappato il Regno Unito, Nonostante l’alto livello di vaccinazione nel Regno Unito. Da gennaio, il tasso di infezione da Covid-19 in ogni stato degli Stati Uniti è aumentato per la prima volta.

Murthy ha dichiarato domenica ad ABC News: “Nelle aree in cui il numero di vaccinazioni è piccolo o i casi sono in aumento, è molto ragionevole che le contee adottino più misure di mitigazione, come i regolamenti sulle maschere che hai visto a Los Angeles, e mi aspetto che lo farà succedere in altre parti del Paese».

Ha aggiunto: “Sono preoccupato che stiamo iniziando a vedere sempre più aumenti di popolazione non vaccinati in Arkansas, Missouri e Nevada e nelle mie città natale della Florida e della Louisiana, a meno che non vengano vaccinate più persone. Per controllare questa epidemia”.

I dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie mostrano che dalla scorsa settimana la media di 7 giorni dei nuovi casi è aumentata del 59%, mentre il numero di decessi è aumentato del 48%.

Rispettati

Allo stesso tempo, il tasso di vaccinazione è diminuito drasticamente rispetto al picco di aprile. Gli Stati Uniti vaccinavano in media 3,4 milioni di persone al giorno, ma ora questo numero è sceso a poco più di 500.000.

I tassi di vaccinazione negli stati sudorientali sono particolarmente bassi.

Georgia, Per esempio, E ora solo il 44% della sua popolazione ha ricevuto almeno una dose, rispetto alla media nazionale del 56%. Il tasso di casi è più che raddoppiato nelle ultime due settimane.

Il Tennessee ha fermato il suo dipartimento della salute la scorsa settimana Invia qualsiasi informazione sui vaccini ai bambini, Ha iniettato almeno una dose nel 43% dei residenti. Il numero di nuovi casi è aumentato di quasi il 30% rispetto a due settimane fa.

Il calo della domanda per il vaccino contro il Covid-19 ha scioccato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che venerdì Dai la colpa a Facebook “Uccidi le persone” non adottando più misure per risolvere la disinformazione sui vaccini sulla sua piattaforma.

Il chirurgo americano Vivek Murthy: “Continueremo ad osservare [a surge in Covid cases] A meno che non controlliamo questa epidemia vaccinando più persone” © AFP via Getty Images



Morty ha dichiarato domenica che la Casa Bianca può chiedere alle società di social media di modificare i propri algoritmi per fermare la diffusione di materiali anti-vaccini.Ha detto: “Gli algoritmi su questi siti forniscono informazioni alle persone più e più volte [so] A volte rafforza la disinformazione: è qui che possiamo chiedere a queste aziende di apportare modifiche. “

Il presidente democratico della sottocommissione antitrust del Senato, Amy Klobuchar, ha affermato che la diffusione della disinformazione sostiene ulteriormente coloro che vogliono Sciogli le grandi aziende tecnologiche.

Ha detto alla CNN domenica: “Hanno annesso così tante società, non hai nemmeno la possibilità di lasciare che altre società di social media [provide accurate information]. “

Facebook ha reagito all’amministrazione Biden durante il fine settimana. In un post pubblicato sabato, il vicepresidente dell’integrità dell’azienda, Guy Rosen, ha dichiarato: “L’obiettivo del presidente Biden è vaccinare il 70% degli americani entro il 4 luglio. Facebook non è l’obiettivo. Il motivo per cui è mancato”.

Poiché le singole contee considerano l’inasprimento delle restrizioni relative al Covid, il CDC ha deciso due mesi fa di abbandonare la raccomandazione secondo cui anche le persone vaccinate dovrebbero indossare maschere al chiuso ed è stato criticato.

Rispettati

Jerome Adams, che era un chirurgo all’inizio della pandemia Tweet di sabato: “Il CDC è in buona fede, ma l’informazione è fraintesa, immatura e sbagliata. Ripariamolo”.

Murthy ha difeso queste linee guida, affermando che i singoli stati e contee hanno ancora il diritto di imporre le proprie restrizioni.