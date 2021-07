Con l’aumento della diffusione delle varianti Delta, i guadagni duramente conquistati sono a rischio

Maria van Kerkhove, capo della tecnologia COVID-19 dell’OMS, ha affermato che la variante Delta è di gran lunga la più facile da diffondere e che la velocità di trasmissione del ceppo antenato SARS-CoV-2 apparso per la prima volta in Cina alla fine del 2019 è di circa 50% in più.

Mike Ryan, capo esperto di emergenza dell’OMS, ha dichiarato: “I vaccini attualmente approvati dall’OMS forniscono un’importante protezione contro malattie gravi e il ricovero in ospedale in tutte le varianti, compresa la variante delta”.

Tedros ha dichiarato alla conferenza stampa: “I risultati ottenuti con fatica sono in pericolo o persi e i sistemi sanitari in molti paesi sono sopraffatti”.

Il Washington Post ha citato documenti interni del CDC secondo cui i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno descritto la variante Delta del coronavirus come contagiosa come la varicella e hanno avvertito che potrebbe causare gravi malattie.

