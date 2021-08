Con l’aumento della domanda di vaccini Covid, i profitti di BioNTech salgono

BioNTech ha superato le aspettative di vendita per il secondo trimestre consecutivo, poiché la domanda per il suo vaccino contro il coronavirus è aumentata vertiginosamente e i profitti sono balzati a quasi 2,8 miliardi di euro.

Il gruppo biotecnologico tedesco ha dichiarato lunedì che prevede un fatturato annuo di circa 15,9 miliardi di euro per il JAB sviluppato dalla sua joint venture con Pfizer, che è molto più alto della precedente previsione di 12,4 miliardi di euro.

BioNTech ha affermato che a partire dal 21 luglio ha firmato un contratto per consegnare 2,2 miliardi di dosi quest’anno e il volume di consegna supererà 1 miliardo di dosi nel 2022 e oltre. Si prevede che avrà una capacità produttiva annua di 3 miliardi di dosi entro il fine di quest’anno.

Il CEO Ugur Sahin ha dichiarato in una nota: “Noi e il nostro partner Pfizer abbiamo superato la dose globale di vaccino contro il Covid-19 di 1 miliardo di persone”. “Siamo orgogliosi di poterla raggiungere in soli sei mesi. Questa grande pietra miliare porterà cambiamenti alle persone. attraverso la nostra tecnologia proprietaria mRNA.”

I vaccini BioNTech/Pfizer e i vaccini del gruppo americano Moderna sono gli unici due vaccini fino ad oggi che utilizzano la tecnologia dell’RNA messaggero, che fornisce alle cellule istruzioni genetiche per produrre proteine ​​virali per attivare il sistema immunitario umano.

La domanda di iniezioni di mRNA nei paesi ricchi è salita alle stelle perché gli studi hanno dimostrato che sono più efficaci dei colpi dei concorrenti che contengono proteine ​​​​virali o virus inattivati.

L’utile di BioNTech nel primo semestre dell’anno ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, rispetto a una perdita di 142 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno. Si prevede che i proventi del vaccino diventeranno uno dei farmaci più venduti al mondo, ma sono condivisi con Pfizer.

La crescente ricchezza dell’azienda – il prezzo delle sue azioni è quadruplicato nell’ultimo anno – ha consentito una forte spinta per altre ricerche mediche.

La start-up con sede a Mainz ha registrato una posizione di cassa di 914,1 milioni di euro e ha dichiarato che prevede di investire tra 950 milioni e 1,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo nella seconda metà di quest’anno.

Uno dei suoi primi compiti sarà la ricerca oncologica. L’azienda sta studiando 15 candidati alla terapia del cancro e si è impegnata a investire risorse nello sviluppo di vaccini contro la malaria e la tubercolosi.

BioNTech e Pfizer prevedono che la loro capacità di produzione raggiungerà i 4 miliardi di dosi l’anno prossimo. Le due società continuano a ricercare vaccini contro l’influenza a mRNA e BioNTech ha dichiarato che gli studi sull’uomo inizieranno il prossimo trimestre.

Quando le iniezioni di BioNTech/Pfizer hanno iniziato a essere distribuite ai bambini di età compresa tra 12 e 17 anni, l’azienda tedesca ha annunciato l’intenzione di testarne l’efficacia in altre popolazioni, come i bambini sotto i 12 anni e le donne incinte. Sebbene l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia chiesto la vaccinazione prioritaria nei paesi più poveri, anche la richiesta di iniezioni potenziate è in aumento.

Pfizer e BioNTech e altri produttori di vaccini contro il Covid-19 hanno affrontato dure critiche da parte dei paesi in via di sviluppo e delle organizzazioni umanitarie, chiedendo la cancellazione dei brevetti per produrre vaccini più ampiamente, ma Sahin ha respinto questo come un rischioso controllo di qualità. Il CEO di Pfizer Albert Bourla ritiene che ciò soffocherà l’innovazione.

Le due società stanno cercando di alleviare le preoccupazioni fornendo maggiori opportunità di vaccini e investendo nella produzione in regioni come l’Africa.Il mese scorso Pfizer e BioNTech hanno annunciato l’intenzione di sviluppare una struttura per i vaccini “riempi e completa” a Cape Town.

“In risposta alla pandemia in corso, stiamo espandendo la fornitura di vaccino contro il Covid-19 a più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo, incluso un maggiore accesso ai paesi a basso e medio reddito”, ha affermato Shaheen.