Con l’aumento delle infezioni, le varianti Delta dominano nei paesi in via di sviluppo

La variante del coronavirus Delta, che sta rapidamente dominando la maggior parte del mondo, sta causando gravi perdite a dozzine di paesi in via di sviluppo i cui livelli di vaccinazione sono insufficienti per impedire che un’ondata di casi diventi un’ondata di morte.

Mentre le economie in Europa e negli Stati Uniti che hanno indebolito con successo il legame tra infezione e morte iniziano a riaprire, i paesi più poveri con bassi tassi di vaccinazione stanno in alcuni casi entrando nella fase più grave della pandemia.

“Il mondo crede che questa epidemia sia finita”, ha detto Fatima Hassan, fondatrice della South African Health Justice Initiative. “Ma non c’è ancora abbastanza fornitura di vaccini nel nostro sistema, anche se il mondo è consapevole che la variante Delta è così distruttiva”.

La variante Delta, scoperta per la prima volta in India, rappresenta il 95% dei casi in Sud Africa in cui è stato sequenziato il codice genetico. In Sudafrica, meno del 3% delle persone è completamente vaccinato, dove la vaccinazione è ostacolata da scorte insufficienti e dalla recente ondata di violenza politica.

Il 99% dei casi sequenziati in Indonesia sono varianti Delta e solo il 6% della popolazione è completamente vaccinato. Il Sudafrica e l’Indonesia hanno riportato un numero record di casi questo mese. In Indonesia, il numero totale di casi registrati solo il 14 luglio è stato di 54.517, quattro volte il livello di gennaio.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, anche la situazione nella maggior parte dell’Africa è evidente: la scorsa settimana il numero di decessi per Covid-19 è aumentato del 43% ogni settimana. Cinque paesi – Namibia, Sud Africa, Tunisia, Uganda e Zambia – hanno rappresentato l’83% dei decessi.

Nell’ultimo mese, l’Africa ha registrato 1 milione di nuovi casi, il tempo più breve necessario per aumentare questo numero, portando il numero totale di infezioni in tutto il continente a oltre 6 milioni.

Marcidiso Morti, direttore regionale dell’OMS, ha dichiarato: “I doppi ostacoli della carenza di vaccini e delle sfide terapeutiche hanno gravemente compromesso la risposta efficace alla crescente epidemia”.

Ha attribuito l’ondata dell’epidemia alla variante Delta più spalmabile e alla stanchezza causata dal pubblico che indossa le mascherine dopo più di un anno di reclusione. Ha detto che le varianti Alpha e Beta originariamente trovate rispettivamente nel Regno Unito e in Sud Africa, sono state ampiamente rilevate.

In Europa, paesi come il Regno Unito e il Portogallo stanno affrontando un aumento delle infezioni della variante Delta, ma gli alti tassi di vaccinazione hanno indebolito questo impatto.

Nel Regno Unito, più della metà della popolazione è completamente vaccinata e il rapporto tra morti e casi è sceso da circa uno su 50 durante l’ondata invernale a uno su 750. Sebbene il tasso giornaliero di casi nel Regno Unito superi i 40.000, una cifra che causerebbe circa 800 decessi al giorno prima dell’introduzione del vaccino, l’attuale bilancio delle vittime giornaliero è di circa 50.

Al contrario, solo l’1,2% della popolazione in Namibia è stato vaccinato, con 1 decesso su 22 casi. I 28 decessi in Namibia per 1 milione di persone al giorno per COVID-19 sono i più alti al mondo, ben al di sopra dei livelli di picco registrati nel Regno Unito e in Italia.

Imprenditore volontario che lavora a Bogor, West Java, Indonesia © Willy Kurniawan/Reuters

L’ondata di infezioni in Tunisia sta uccidendo le persone più velocemente che in qualsiasi momento durante la pandemia e il suo tasso di mortalità per il nuovo coronavirus è al secondo posto nel mondo. In Messico, si stima che l’84% dei casi siano infezioni delta, il che potrebbe essere un avvertimento che la variante potrebbe circolare anche in America Latina.

Trudy Lang, direttore del Global Health Network presso la Nuffield School of Medicine dell’Università di Oxford, ha affermato che la variante Delta è un fattore importante in questa mania, aggiungendo che le nuove mutazioni continueranno a scacciare gradualmente quelle vecchie.

Ma ha sottolineato che è importante non guardare Delta in isolamento. Ha affermato che nei paesi più poveri in cui molte persone devono lavorare per vivere, il rispetto delle misure di allontanamento sociale da parte delle persone è diminuito, il che ha svolto un ruolo importante nell’aumento dei decessi.

“Siamo stanchi perché tutti vogliono andare in vacanza e anche i nostri figli vogliono andare ai festival musicali”, ha detto Lang dell’impatto del blocco sui paesi ricchi. “Ma se sei una famiglia normale, che cerca a malapena di guadagnarsi da vivere nei bassifondi di Rio [de Janeiro] O in una bancarella del mercato a Dhaka, e poi affaticati dal lockdown è tutta un’altra storia. “

In Sudafrica la situazione nel Gauteng è particolarmente grave: non solo il numero dei casi, ma anche il numero dei ricoveri e dei decessi ha raggiunto livelli record. Ci sono più di 8.000 pazienti con nuova polmonite coronarica negli ospedali della provincia e ogni giorno muoiono più di 100 persone.

Hassan della Health Justice Initiative ha affermato che i fornitori di vaccini non hanno rispettato i loro contratti con il Sudafrica e alcuni altri paesi poveri e hanno una grande responsabilità per quella che ha affermato essere una crisi che sta investendo il mondo.

In Sudafrica, mesi di blocco hanno intensificato la recente rabbia nelle strade Saccheggio e distruzione, lei dice.

“Se avessimo avuto abbastanza scorte di vaccini pochi mesi fa, avremmo potuto mitigare meglio gli effetti della variante Delta”, ha detto. “Le aziende produttrici di vaccini possono svolgere il ruolo di Dio in una pandemia. Dov’è il mondo? Perché non ci inviano 50 milioni di vaccini? Ne abbiamo davvero bisogno ora”.