Con l’aumento delle pressioni normative, l’exchange di criptovalute Binance inasprisce i controlli sul riciclaggio di denaro Reuters

Il logo di Binance può essere visto sullo stand dell'evento ufficiale di blockchain e innovazione digitale di Malta per promuovere la criptovaluta Delta Summit tenutosi a Tacali, Malta, il 3 ottobre 2019.



Autori: Krisztian Sandor e Tom Wilson

FRANCOFORTE (Reuters) – L’exchange di criptovalute Binance ha dichiarato venerdì che richiederà controlli più severi sui precedenti dei clienti per rafforzare gli sforzi contro il riciclaggio di denaro, con effetto immediato, dopo settimane di pressioni da parte dei regolatori globali Initiative.

Binance è la più grande piattaforma di crittografia al mondo e deve far fronte ad avvertimenti e restrizioni commerciali da parte dei regolatori finanziari del Regno Unito, della Germania e del Giappone, preoccupati per l’uso della tecnologia di crittografia nel riciclaggio di denaro e nei rischi per i consumatori.

La holding della borsa è registrata nelle Isole Cayman, ha ridotto la sua offerta di prodotti e ha espresso il desiderio di migliorare i rapporti con i regolatori.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen e il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde hanno entrambi espresso preoccupazione per il riciclaggio di denaro delle criptovalute quest’anno, e altri regolatori sono particolarmente preoccupati per Binance.

La Banca dei Paesi Bassi ha dichiarato lunedì che la piattaforma ha elaborato transazioni spot per un valore di 455 milioni di dollari a luglio, che non rispettavano le leggi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Binance ha dichiarato sul suo sito Web che gli utenti devono completare il processo di verifica per accedere ai suoi prodotti e servizi. Chi non lo ha fatto può solo prelevare fondi, annullare ordini e chiudere posizioni.

Questa mossa rappresenta un cambiamento importante per Binance.

Finora, ha richiesto solo controlli di identità per gli utenti che cercano limiti di transazione più elevati. Ha detto che ora gli utenti devono fornire carte d’identità, patenti di guida o passaporti.

Gli standard variano da scambio a scambio. Molte grandi piattaforme, tra cui Coinbase (NASDAQ:) Global Inc e Gemini, richiedono anche agli utenti di inviare documenti di identità, mentre Kraken, un altro exchange statunitense, necessita solo di informazioni personali per transazioni limitate.

Conosci i tuoi clienti

Il CEO di Binance Changpeng Zhao, un canadese, soprannominato “CZ”, ha dichiarato in un tweet collegato all’annuncio di Binance: https://twitter.com/cz_binance/status/1428614958846148609 “Le azioni parlano più forte delle parole”.

“Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione con i responsabili politici per elevare gli standard globali e scoraggiare i cattivi attori”, ha aggiunto in una dichiarazione separata.

Binance ha dichiarato questa settimana di aver nominato un ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come suo addetto alla segnalazione globale del riciclaggio di denaro.

Nonostante ciò, alcuni avvocati dubitano ancora che l’inasprimento delle ispezioni di venerdì possa placare i regolatori.

Alireza Siadat, partner dello studio legale Annerton di Francoforte, ha affermato che i regolatori finanziari devono sapere quali entità locali di Binance gestiscono il processo di conoscenza del cliente per verificare e verificare se è conforme alle leggi locali.

“Questa è una buona dichiarazione di marketing, ma dal punto di vista di un regolatore non è sufficiente”, ha affermato.

“Poiché sono volontari, l’autorità di controllo non sa se hanno il diritto di supervisionare i controlli di identità e nessuno può vedere se lo stanno facendo nel modo giusto”.

Secondo i documenti del tribunale britannico e le autorità di regolamentazione dei titoli malesi, la struttura aziendale di Binance è opaca, anche se la sua holding è registrata nelle Isole Cayman.