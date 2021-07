Con l’aumento delle vendite, gli investitori sono stati sorpresi dalle azioni dei ristoranti

Secondo i dati dell’U.S. Census Bureau, le vendite totali del settore a giugno hanno superato i 70,6 miliardi di dollari, un aumento del 2,3% rispetto alle vendite di maggio e un aumento del 6,6% rispetto alle vendite di 66,2 miliardi di dollari prima della pandemia di febbraio 2020. , Titoli della ristorazione rosa questa settimana. Si tratta della quinta solida crescita negli ultimi sei mesi e si spera che il tasso di vaccinazione aumenti e che i commensali abbiano la fiducia necessaria per tornare ai ristoranti e aumentare la spesa da asporto. Giovedì, Domino’s Pizza, Inc. (Zona di sviluppo) Ogni stagione reddito, Superando di gran lunga le aspettative di Wall Street.

Punti chiave Le vendite dei ristoranti a giugno sono salite a 70,6 miliardi di dollari, con un aumento del 2,3% rispetto a maggio.

Domino’s Pizza supera le previsioni di top e bottom line, che possono portare ad acquisti successivi.

buono da mangiare! Il prezzo delle azioni di Brands ha rotto la linea di tendenza al di sopra della recente zona di consolidamento.

Di seguito, diamo uno sguardo più da vicino ai guadagni di Domino e Yum! Azienda di marca (Yum) Prima di esplorare diverse idee di trading basate su grafici per sfruttare il recente slancio.

Domino’s Pizza, Inc. (DPZ)

Domino’s offre pizze di proprietà dell’azienda e a livello globale con il marchio Domino franchising negozio.La catena con sede ad Ann Arbor, nel Michigan, ha superato le sue aspettative sugli utili, registrando un utile per azione rettificato di 3,12 dollari USA per il secondo trimestre (2° trimestre), rispetto a una stima di 2,87 dollari USA, di cui Linea di fondo Un aumento su base annua del 4,3%. Anche i ricavi di 1,03 miliardi di dollari USA hanno superato le aspettative: gli analisti si aspettavano in precedenza che sarebbero stati 972,3 milioni di dollari USA.La domanda di pizza è aumentata in questo trimestre Stesse vendite in negozio Un aumento del 3,5%, e su base biennale, Vendite in negozio comparabili È aumentato del 19,6% durante questo periodo. Il valore di mercato di Domino è di 20,92 miliardi di dollari USA, con un tasso di rendimento dello 0,79%, e dal 23 luglio 2021 ha registrato un enorme aumento di circa il 40% dall’inizio dell’anno.

Da 50 giorni Media mobile semplice (SMA) ha superato la media mobile a 200 giorni a metà maggio e il prezzo delle azioni ha continuato a salire bruscamente. Il rapporto sugli utili di ieri, migliore del previsto, ha spinto il titolo a un livello record, il che potrebbe portare a ulteriori acquisti nei giorni di negoziazione successivi.Le persone che acquistano qui dovrebbero considerare l’utilizzo Trailing stop Gioca un forte slancio rialzista. Per fare ciò, imposta uno stop loss iniziale nel punto medio di un’ampia gamma di barre giovedì e aumenta l’ordine al di sotto del minimo di ogni barra superiore fino allo stop loss.

TradingView.com



Un tipo Trailing stop È una modifica tipica Interrompi l’ordine Può essere impostato come una percentuale definita o un importo in dollari che si discosta dal prezzo di mercato corrente del titolo.

buono da mangiare! Brands, Inc. (YUM)

buono da mangiare! Marchi gestisce e franchising ristoranti fast food. Possiede marchi iconici come KFC, Pizza Hut, Taco Bell e Habit Burger e le sue vendite totali a livello di sistema nel 2020 raggiungeranno i 50 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettano che quando la società pubblicherà i risultati finanziari trimestrali alla fine di questo mese, l’utile per azione rettificato per il secondo trimestre raggiungerà i 95 centesimi. Rispetto agli 82 centesimi per azione registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, ciò rappresenta un aumento del 16% dei profitti. A partire dal 23 luglio 2021, Yum! Le azioni di marca forniscono l’1,71% Rendimento da dividendo Da inizio anno (YTD) è aumentato del 10,78%.

Dopo aver mostrato una tendenza al rialzo tra la fine di marzo e l’inizio di maggio, Yum!condividilo completo Nei prossimi due mesi.I dati ottimistici dei ristoranti di giugno e i guadagni sostanziali di Domino fanno salire il prezzo delle azioni linea di tendenza Situato al di sopra della recente area di consolidamento. I trader attivi che entrano nel mercato a questi livelli dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di medie mobili a periodo rapido, come SMA a 10 giorni, Lascia correre i profittiQuindi, continua a fare trading fino a quando il prezzo non chiude al di sotto dell’indicatore.

TradingView.com



unire Si riferisce risorse Oscilla tra modelli di livello di trading chiaramente definiti. Le fusioni sono spesso interpretate come indecisioni del mercato.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.