Con l’aumento dell’inflazione, il virus si ritira, la Fed suggerisce un aumento dei tassi nel 2023 Reuters

Tuttavia, stanno attribuendo sempre più la carenza di posti di lavoro più a problemi logistici che circondano i lavoratori che tornano al lavoro che alla forza economica, fattori che la Fed non può cambiare facilmente. Sulle questioni che può influenzare – la domanda complessiva di beni e servizi e la domanda di lavoratori per fornire questi servizi – la Fed lo considera più vicino ai suoi obiettivi.

Il presidente della Fed Jerome Powell terrà una conferenza stampa alle 14:30 Eastern Time (1830 GMT) per elaborare la dichiarazione e possibilmente fornire maggiori dettagli su come procederanno le discussioni sulla politica della Fed.

La nuova formulazione non significa che i cambiamenti di politica siano imminenti: mercoledì la Fed ha mantenuto il suo tasso di interesse di riferimento a breve termine vicino allo zero e ha affermato che continuerà ad acquistare $ 120 miliardi di obbligazioni ogni mese per promuovere la ripresa economica.

La Federal Reserve ha dichiarato in una dichiarazione dopo l’ultimo incontro politico: “I progressi nella vaccinazione hanno ridotto la diffusione di COVID-19 negli Stati Uniti”, il che è un ottimo affare per le istituzioni che hanno formulato politiche per combattere la pandemia per il ultimi 14 mesi Cambiamento significativo.

La nuova previsione mostra che la maggior parte di 11 dei 18 funzionari della banca centrale degli Stati Uniti prevede di aumentare i tassi di interesse di almeno due 25 punti base nel 2023, anche se i funzionari si sono impegnati in una dichiarazione a mantenere temporaneamente il sostegno politico per incoraggiare la continua ripresa dell’occupazione.

