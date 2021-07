Con l’avanzare della ripresa, i mercati azionari europei salgono e presto si terrà la riunione della Banca centrale europea

I mercati azionari europei sono saliti giovedì mentre gli operatori hanno rinnovato le loro scommesse sulla ripresa economica.Prima della riunione della Banca centrale europea, la banca centrale comunicherà la sua intenzione di mantenere la politica monetaria accomodante per il prossimo futuro.

Indice Stoxx Europe 600

SXXP,

+0,80%

In aumento dello 0,5%, le azioni di viaggi e tempo libero includono l’operatore di navi da crociera Carnival

Laminato rivestito di rame,

+3,79%

International Airlines Group

Gruppo Aviazione Internazionale,

+3,52%

Condurre.

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

+0,19%

Un leggero aumento dello 0,2% dopo l’S&P 500

punta,

+0,82%

Mercoledì è salito per il secondo giorno consecutivo, con un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo.

La Banca centrale europea ha raggiunto per la prima volta da quando è passata a un obiettivo di inflazione simmetrica del 2%, potrebbe essere l’occasione per annunciare l’intenzione di sostituire il piano di acquisto di emergenza pandemica, che ha la capacità di acquistare titoli di stato per 1,85 trilioni di euro (2,2 trilioni di dollari).

“Riteniamo che l’incontro possa apportare alcune modifiche moderate al linguaggio della BCE e alle linee guida lungimiranti per riflettere i cambiamenti annunciati nella recente revisione della strategia di politica monetaria, in particolare la dichiarazione della BCE secondo cui la politica monetaria deve essere “particolarmente forte o persistente”. “vicino all’estremità libera della gamma”, hanno affermato gli strateghi del Credit Suisse.

Secondo Arne Petimezas, analista del broker olandese AFS, qualsiasi cambiamento è solo superficiale. “A causa della “revisione strategica” della Banca centrale europea, il linguaggio nella dichiarazione cambierà da un gergo lungo e denso a qualcosa di più breve e più facile da capire per i laici. Ma questo non avrà alcun impatto sulle politiche recenti o sulle indicazioni future”, ha affermato. dice.

Le entrate da entrambe le sponde dell’Atlantico continuano ad affluire.Unilever

Supersonico,

-5,26%

Il mercato azionario di Londra è sceso del 4% perché i produttori di gelati Dove soap e Ben & Jerry’s hanno avvertito che i loro margini operativi quest’anno sarebbero stati piatti a causa dell’inflazione dei costi.

Roche

Ruggero,

-1,83%

Il prezzo del titolo è sceso del 2% perché la società farmaceutica svizzera ha confermato le sue prospettive di profitto dopo un aumento del 2% dell’utile netto nella prima metà dell’anno.

EQT

EQT,

+12.44%

Un aumento di quasi il 12%, utile da 47 milioni di euro a 361 milioni di euro e aumento del 95% del patrimonio gestito. Gruppo 3i

tre,

+3,34%

Il prezzo delle azioni è aumentato del 3% perché la società di private equity quotata nel Regno Unito ha registrato un rendimento del 12,2% nel primo trimestre.