Con l’avanzare dell’integrazione di Refinitiv, le vendite della Borsa di Londra aumentano Reuters

Thomson Reuters ora detiene una quota di minoranza in LSEG e Refinitiv paga Thomson Reuters per i comunicati stampa.

“Il progresso della sinergia della velocità operativa sembra essere più veloce del previsto”, Credit Suisse (SIX:) Gli analisti hanno affermato in un rapporto, aggiungendo che anche la crescita dei costi stimata “bassa a una cifra” nel 2022 e nel 2023 dovrebbe rassicurare il mercato.

Il CEO sta cercando di trasformare LSEG in uno sportello unico per dati, transazioni e analisi acquisendo Refinitiv per 27 miliardi di dollari. Ma il costo dell’assorbimento dei fornitori di dati preoccupa alcuni investitori e il prezzo delle sue azioni è sceso del 20% da quando sono stati forniti maggiori dettagli sull’integrazione all’inizio di marzo.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.