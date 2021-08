Con l’avvicinarsi dei verbali della riunione del FOMC, l’ETF sull’oro inverso dovrebbe aumentare

Il prezzo dell’oro di martedì è stato scambiato lateralmente prima di oggi Comitato federale del mercato aperto (FOMC) Nel verbale, gli investitori attendono indizi sulla direzione politica discussa dalla banca centrale alla riunione di luglio.Una specie di falchi La Fed potrebbe vedere che l’oro ha difficoltà a sfondare il prezzo psicologico di $ 1.800, se Rendimento obbligazionario Rialzo, che a sua volta eserciterà una pressione al rialzo sul dollaro.

Punti chiave La Fed aggressiva e il rialzo del dollaro potrebbero rendere difficile per l’oro superare la barriera psicologica dei 1.800 dollari.

Il prezzo delle azioni ProShares UltraShort Gold (GLL) ha trovato supporto a livello di $ 34, il che potrebbe trasformare la precedente resistenza in supporto.

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) ha cancellato la scollatura della testa e delle spalle inverse all’inizio di questo mese e il prezzo ha recentemente formato una bandiera rialzista.

In circostanze normali, il prezzo dell’oro è opposto all’andamento del dollaro USA, perché l’oro ha un prezzo in dollari USA, il che lo rende uno strumento per proteggersi dall’inflazione. “I verbali della riunione del FOMC potrebbero determinare la prossima direzione a breve termine dell’oro e il rapporto da falco potrebbe ancora una volta far precipitare l’oro.” Stratega delle materie prime presso OCBC Bank Dillo al sito di metalli preziosi Kitco.

Da un punto di vista tecnico, oro Fondi negoziati in borsa inversa (ETF) è opposto alla direzione di trading delle materie prime e si trova vicino al supporto dei grafici chiave.Di seguito, esaminiamo alcuni di questi fondi e delineamo possibili Trading tattico opportunità.

ProShares UltraShort Gold (GLL)

e Gestire le risorse (AUM) 32,84 milioni di dollari, ProShares UltraShort Gold (GLL) Tentativo di fornire il doppio della performance giornaliera inversa del Bloomberg Gold Sub-Index, un benchmark per replicare la performance dell’oro, misurata in base al prezzo Scambio mercantile di New York Contratto future sull’oro. Il fondo fornisce un prodotto conveniente per coloro che desiderano fare scommesse con leva a breve termine sull’oro. Dal punto di vista del trading, quasi 100.000 azioni sono state scambiate in media dello 0,06% nella maggior parte dei giorni Differenza tra domanda e offerta Per ridurre al minimo i costi di transazione. A partire dal 18 agosto 2021, il GLL da inizio anno (YTD) è aumentato di quasi il 9%.

Il prezzo delle azioni ETF supera i cinque mesi Tendenza al ribasso La linea è iniziata ad agosto, ma poi è diminuita, riflettendo il rimbalzo dei metalli preziosi questa settimana.Tuttavia, gli short sull’oro hanno difeso il livello di $ 34 durante le ore di trading di martedì e potrebbero invertire il precedente La resistenza diventa supportoI trader attivi che acquistano sui dips dovrebbero considerare di piazzare un ordine di stop loss al di sotto della linea dei 200 giorni Media mobile semplice (SMA) e l’obiettivo di profitto sono vicini al massimo del 2020 di $ 39,57.

Una specie di Tendenza al ribasso Si riferisce al comportamento del prezzo di un titolo che diminuisce con le fluttuazioni del prezzo nel tempo.Sebbene i prezzi possano salire o scendere in modo intermittente, la tendenza al ribasso è caratterizzata da picco e più in basso trogolo col tempo.

Direxion Daily Gold Miners Index 2X Stock (DUST)

Direxion Daily Gold Miners Index detiene 2 volte il titolo (polvere) Mira a fornire il doppio della performance inversa di un giorno dell’indice NYSE Arca Gold Miners.Questo fondo è adatto per i trader che desiderano particolarmente la leva finanziaria breve Incontra alcune delle più grandi compagnie minerarie di oro e argento del mondo. I nomi di settore chiave nell’indice di monitoraggio includono Newmont Corporation (Non), Barrick Gold Company (Oro) E Wheaton Metalli Preziosi (Carta da imballaggio).Ogni giorno vengono scambiate più di 1,5 milioni di azioni con un penny spread molto basso per fornire sufficienti fluiditàDUST detiene un patrimonio netto di 85,5 milioni di dollari e, dall’inizio del 18 agosto 2021, il prezzo della transazione è aumentato del 4,52%.

Lo stock DUST ha cancellato una scollatura Testa e spalle invertite All’inizio di questo mese ha toccato il fondo e i prezzi si sono formati rialzisti striscione Nella sessione di negoziazione più recente. Inoltre, la SMA a 50 giorni ha continuato a convergere verso la SMA a 200 giorni, aumentando il “Croce d’oro“Nelle prossime settimane un indicatore tecnico di solito segna l’inizio di un nuovo trend rialzista. Chi entra nel mercato a questi livelli dovrebbe cercare il test di marzo Altalena alta Circa $ 25. Se il prezzo non riesce a rimanere al di sopra del minimo di $ 19,89, preparati a partire con una piccola perdita.

Uno Testa e spalle invertite, Conosciuto anche come “testa e spalle fondo”, simile al modello testa e spalle standard, ma invertito: l’alto testa e spalle viene utilizzato per prevedere l’inversione della tendenza al ribasso.

