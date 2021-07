Con l’avvicinarsi del numero di posti di lavoro negli Stati Uniti, il mercato azionario crolla e il dollaro sale Reuters

© Reuters. Foto del file: Il 18 maggio 2020, dopo l’epidemia di coronavirus (COVID-19), un uomo che indossa una maschera protettiva cammina davanti a un tabellone delle quotazioni azionarie fuori da una società di brokeraggio a Tokyo, in Giappone. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo



Autore: Tom Westbrook

SINGAPORE (Reuters) – Giovedì il mercato azionario è iniziato lentamente nella seconda metà del 2021, scendendo in Asia a causa dei timori di nuove infezioni da coronavirus e nuove misure di blocco, mentre i mercati obbligazionari sono in uno stato di tensione e il dollaro USA è salito in vantaggio del rilascio dei dati sul lavoro negli Stati Uniti.

I futures sulle azioni europee sono rimbalzati leggermente dopo la vendita alla fine del mese, salendo dello 0,4%, mentre i futures sono aumentati dello 0,1%, stabilendo un record, e infine sono aumentati dello 0,15%.

Durante le ore asiatiche leggere dovute alle festività di Hong Kong, è sceso dello 0,3% e l’indice più ampio dell’MSCI nella regione Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,4%.

Il dollaro è salito leggermente nei confronti dell’euro raggiungendo un massimo su quattro mesi di 1,1839 dollari USA e un massimo su 15 mesi di 111,18 yen.

“Il virus funziona ancora… anche se al momento è difficile vedere una direzione”, ha detto l’economista di ING Rob Carnell in una telefonata da Singapore.

“Si ritiene generalmente che detenere il dollaro USA non sia una cattiva unità”, ha detto, mentre i trader si sono rivolti ai dati sull’occupazione negli Stati Uniti pubblicati venerdì per trovare il prossimo indizio sulle prospettive dei tassi di interesse della Fed.

“Sono tutti un po’ nervosi”.

In Cina, il mercato azionario è salito leggermente per tifare per il centenario del Partito Comunista, ma il discorso nazionalista del presidente Xi Jinping a Piazza Tienanmen non ha calmato i nervi geopolitici e lo yuan si è leggermente indebolito.

Anche i dati dall’Asia descrivono un quadro misto: il sentimento dei produttori giapponesi è ai massimi da due anni e mezzo, ma l’attività delle fabbriche nella regione è rallentata, specialmente in Vietnam e Malesia, con il ritorno della pandemia.

Le vendite al dettaglio tedesche sono state inferiori alle attese.

I tassi di vaccinazione più lenti in Asia e le restrizioni estese per frenare la diffusione del virus e le repressioni normative sui giganti tecnologici cinesi hanno causato un ritardo dei mercati regionali quest’anno.

L’indice MSCI (escluso il Giappone) ha chiuso in rialzo del 5,8% nella prima metà dell’anno, mentre il mercato azionario mondiale è cresciuto dell’11,4%, mentre l’indice MSCI è cresciuto del 14,4%, stabilendo il quinto massimo consecutivo di chiusura alla fine del mese scorso.

Attenzione allo stipendio

Gli operatori di mercato presteranno attenzione al tasso di disoccupazione dell’Eurozona, alla riunione della Riksbank e alle apparizioni del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey e del presidente della Banca centrale europea Christina Lagarde nel corso della giornata per trovare indizi sul trading.

Tuttavia, i trader ritengono che i dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì potrebbero risvegliare il mercato da decenni di sonno che hanno bloccato la valuta in alcuni dei range di trading più ristretti.

La volatilità implicita del dollaro/yen durante la notte è stata al suo livello più alto in più di tre mesi.

Il numero di posti di lavoro privati ​​negli Stati Uniti durante la notte ha superato le aspettative, anche se venerdì erano una guida inaffidabile per indicatori più ampi.

Gli economisti intervistati da Reuters prevedono un aumento di 700.000 posti di lavoro a giugno, rispetto ai 559.000 di maggio. Ma le 63 stime variano ampiamente, da 376.000 a oltre 1 milione.

“A meno che il rapporto mensile sull’occupazione non sia deludente, l’indice del dollaro USA raggiungerà un massimo annuale di 93,4”, hanno affermato gli analisti di DBS Bank Singapore in un rapporto.

L’indice del dollaro USA, che misura il dollaro USA contro un paniere di sei principali valute, ha toccato 92,483 durante la sessione asiatica, il livello più alto da aprile. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni di riferimento asiatico si è stabilizzato all’1,4696%.

Nel mercato delle materie prime, i prezzi dei metalli sembrano essersi stabilizzati al di sotto dei massimi di maggio, mentre i prezzi del petrolio sono leggermente aumentati fino ai massimi pluriennali toccati all’inizio di questa settimana.

I futures sono infine saliti dello 0,1% a 74,69 dollari USA al barile. Poiché l’area coltivata statunitense inferiore al previsto ha sostenuto i prezzi, i futures del mais hanno continuato a rimbalzare bruscamente durante la notte.