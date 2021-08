Con l’avvicinarsi della capacità produttiva, Yelon esorta il Congresso ad aumentare il tetto del debito USA Reuters

Allo stesso tempo, il ministero delle Finanze ha annunciato alcune misure, come la sospensione degli investimenti nel fondo per la salute e il benessere dei dipendenti, al fine di mantenere il potere di indebitamento del governo.

Yellen aveva precedentemente sollecitato un’azione in una lettera ai legislatori statunitensi il 23 luglio. Ha sottolineato che la maggior parte del debito è stato accumulato prima dell’amministrazione Biden e ha affermato che il Congresso dovrebbe “agire come ha fatto in passato. Proteggere la piena fiducia e credibilità di gli Stati Uniti.” Il Paese”, lo ha definito “responsabilità condivisa”.

Ha detto in una dichiarazione che la mossa non aumenterà le spese governative o approverà le spese future, aggiungendo: “Chiede solo al Dipartimento del Tesoro di pagare per le spese precedentemente emesse. Il mancato rispetto di questi obblighi imporrà danni all’economia degli Stati Uniti e a tutti. Mezzi di sussistenza causare danni irreparabili. Americani.”

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen risponde alle domande dell'audizione della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato per rivedere la domanda di bilancio del 22° anno fiscale per il Dipartimento del Tesoro a Capitol Hill a Washington, DC, il 23 giugno 2021.

