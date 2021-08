Con l’avvicinarsi della scadenza per l’evacuazione, il razzo è stato lanciato all’aeroporto di Kabul

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Lunedì, il razzo è stato lanciato all’aeroporto internazionale di Kabul mentre le truppe statunitensi hanno completato in fretta il loro ritiro un giorno prima della scadenza per il ritiro dall’Afghanistan.

Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha confermato che l’aeroporto è stato colpito da razzi, ma ha affermato che “le operazioni non verranno interrotte”. Non sono stati segnalati feriti e nessuno ha rivendicato la responsabilità dello sbarramento.

Il presidente Joe Biden ha ascoltato il briefing dell’attacco e “ha ribadito l’ordine che il comandante dovrebbe raddoppiare i suoi sforzi e dare priorità all’adozione di tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze di terra”.

L’attacco missilistico è stato lanciato dopo che più di 100 persone, tra cui 13 marines statunitensi, sono state abbattute. Ucciso giovedì Un attentatore suicida ha attaccato un gruppo di afgani che lottavano per entrare in aeroporto e salire su un aereo per lasciare il Paese.

Dopo l’attacco, i funzionari di Washington e dei talebani ne hanno dato la colpa ISIS-KDopo che Biden ha promesso di “dare la caccia” ai responsabili dello spargimento di sangue, l’esercito americano ha effettuato due attacchi di droni.

Il primo attacco ha avuto luogo nella remota provincia orientale di Nangarhar, dove Washington ha affermato di aver ucciso un pianificatore Iside-K”.”

Ma il Secondo attacco droneL’attacco di domenica a un affollato quartiere di Kabul è stato oggetto di polemiche.Gli Stati Uniti hanno dichiarato che l’attacco “ha colpito con successo il bersaglio” e ha distrutto un veicolo contenente esplosivo, che doveva essere utilizzato Secondo attacco pianificato all’aeroporto. Ma a Kabul, le notizie hanno detto che un ex traduttore militare statunitense e molti dei suoi figli sono stati uccisi nello sciopero.

Con la fine dell’evacuazione, la rabbia degli afgani selezionati per l’evacuazione è aumentata, ma loro… Impossibile entrare in aeroporto Sali a bordo del loro volo.

Questi includono centinaia di studenti ed ex studenti dell’Università americana dell’Afghanistan. Mirare ad attacchi terroristici.

Alcune persone chiamate dalle ambasciate straniere per i voli di evacuazione sono state bloccate da un folto gruppo di afgani che chiedevano a gran voce di entrare nell’aeroporto, molti di loro privi di documenti e inviti.

“È colpa dell’America, mancanza di una buona pianificazione e di una buona gestione”, ha detto una giovane donna che ha trascorso tre notti fuori dall’aeroporto con i suoi figli dopo che le è stato detto che sarebbe stata evacuata in Australia.

Giovedì mattina, poche ore prima che l’attentatore suicida attaccasse il cancello del monastero, alla fine si è arresa ed è tornata a casa.

Rispettata

leader talebani avere perseveranza Dalla scorsa settimana, anche se gli Stati Uniti completeranno il ritiro martedì, tutti gli afgani con documenti validi potranno lasciare il Paese una volta che l’aeroporto di Kabul riprenderà i normali voli commerciali.

Ma pochi credono che le milizie islamiche manterranno le loro promesse perché le persone sono sempre più preoccupate che possano vendicarsi contro gli oppositori talebani.

Domenica, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto al segretario di Stato americano Anthony Brinken che i due paesi devono “guidare attivamente” il nuovo governo talebano dell’Afghanistan per aiutare a stabilizzare il paese. Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri cinese, Wang ha anche esortato gli Stati Uniti a “disinnescare piuttosto che esacerbare i conflitti” nei paesi dilaniati dalla guerra.

Secondo un portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Brinken ha esortato Pechino ad aiutare a “ritenere i talebani responsabili” al fine di mantenere la sua promessa di fornire un passaggio gratuito a coloro che cercano di lasciare l’Afghanistan.

I talebani hanno anche tenuto un grande incontro questo fine settimana per discutere la politica educativa dell’Afghanistan e confermare Le donne possono partecipare Un docente dell’Università di Kabul ha detto, scuole e università.

Tuttavia, il docente Samiullah Mahdi ha scritto su Twitter che gli studenti saranno segregati per genere, mentre le studentesse possono essere insegnate solo da donne o uomini più anziani.Questo può essere difficile perché le restrizioni storiche di genere hanno creato una carenza di insegnanti donne.

Rapporto aggiuntivo di Fazelminallah Qazizai a Kabul