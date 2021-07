Con l’avvicinarsi dell’allentamento delle regole in Inghilterra, l’azienda lotta con la sicurezza del Covid

La società sta sviluppando diversi metodi per risolvere il problema del governo britannico che pone fine alle restrizioni di Covid-19 e c’è stato un disaccordo tra le aziende che prevedono di allentare i controlli dopo il 19 luglio e quelle che mantengono misure più rigorose.

Il primo ministro britannico Boris Johnson, Confermato lunedì La maggior parte delle restanti restrizioni legali verrà revocata la prossima settimana, anche se il tasso di infezione continua a salire, il che ha creato confusione nell’azienda sulla misura in cui le regole esistenti sul posto di lavoro vengono allentate.

Il governo ha detto ai capi che, in base alle nuove linee guida che verranno rilasciate questa settimana, la maggior parte dei luoghi di lavoro annullerà le istruzioni per mantenere il distanziamento sociale, indossare maschere e attuare altre misure di sicurezza Covid-19.

Invece, la responsabilità sarà trasferita all’azienda per valutare cosa devono fare per garantire la sicurezza di dipendenti e clienti e per sollecitare i capi ad applicare linee guida in alcuni casi per aiutare a fermare la diffusione del virus e rafforzare gradualmente i dipendenti dell’ufficio. nel prossimo mese. Torna al post. Ciò include raccomandazioni per indossare una maschera nelle vicinanze.

Dopo essersi preparati per la “Giornata della libertà” del 19 luglio, i ministri hanno adottato nei giorni scorsi un approccio più cauto. Ma anche così, i dirigenti devono decidere quali regole limitano il numero di lavoratori e clienti e spesso costringono a mantenere la riprogettazione su larga scala dei luoghi di lavoro.

Il risultato è una serie di metodi, i dirigenti aziendali avvertono che questi metodi possono aumentare l’incertezza di lavoratori e clienti. Ed Miliband, portavoce commerciale del Partito Laburista, ha affermato che “le aziende devono essere impegnate a fare proposte confuse e contrastanti”.

Capita è una società di outsourcing che ha 55.000 dipendenti nel Regno Unito, la maggior parte dei quali manterrà misure di prevenzione del Covid-19 superiori ai requisiti legali del governo.

Il CEO di Capita Jon Lewis ha dichiarato che “manterrà le nostre precauzioni extra per supportare la transizione sicura al lavoro misto, compresa la riduzione della capacità dell’ufficio e la richiesta al nostro team di indossare una maschera”.

Sir Martin Sorrell, fondatore del gruppo pubblicitario S4 Capital, ha affermato di non volere una cultura del “comando e controllo” e che “non torneranno tutti alla normalità”. La società incoraggerà i dipendenti a indossare maschere e vaccinarsi sul posto di lavoro, oltre a mantenere spazi di lavoro riconfigurati, ma ha aggiunto che la decisione dipenderà dal dipendente, non dall’azienda.

I pendolari attraversano il London Bridge. Una serie di misure adottate in risposta alla revoca delle restrizioni per il Covid-19 potrebbe aumentare l’incertezza dei lavoratori © Chris Ratcliffe/Bloomberg

La banca di investimento JPMorgan Chase manterrà l’obbligo di indossare maschere quando si cammina nell’edificio di Canary Wharf a Londra, ma aumenterà gradualmente il numero di persone dal limite del 50% nelle prossime settimane in base alle raccomandazioni del governo.

Un capo dei servizi finanziari ha affermato che la sua azienda manterrà le norme di sicurezza esistenti contro il Covid-19, compreso il distanziamento sociale, fino alla revoca della regola di autoisolamento il 16 agosto. Ciò è in parte dovuto al fatto che se i dipendenti si sentono più sicuri, è più probabile che ritornino, ma anche perché se l’intero team è costretto a isolarsi, le operazioni saranno minacciate.

Ma altre aziende stanno rilassando più regole. Un dirigente di uno studio legale a Magic Circle a Londra ha affermato che dal 19 luglio le norme sul distanziamento sociale e sul mascheramento saranno annullate, ma gli schermi in plexiglass intorno all’ufficio e alla reception saranno ancora dotati di disinfettante per le mani.

Virgin Media rimuoverà anche i regolamenti sulle restrizioni delle stanze e sull’uso di maschere, ma se i lavoratori vogliono garantire un ritorno “sicuro e saggio”, potranno adottare misure preventive. L’azienda prevede inoltre di utilizzare un sistema di prenotazione per i dipendenti che si recano in ufficio per gestire la capacità.

Molte aziende non richiedono il rientro dei lavoratori fino a settembre, il che consentirà loro di adottare gradualmente nuove modalità di lavoro e valutare l’aumento dei casi di coronavirus.

Il mercato assicurativo Lloyd’s di Londra rivedrà le sue regole “in conformità con l’allentamento delle restrizioni” dal 19 luglio in poi. Ma la società ha affermato che “non si prevede che un gran numero di persone ritorni prima del 13 settembre, quando torneranno quasi tutti coloro che sono stati vaccinati con il doppio vaccino”.

Secondo la società, il Westfield Mall “incoraggerà ma non costringerà” i clienti a indossare maschere © Dan Kitwood/Getty Images

I dirigenti nei settori della vendita al dettaglio e dell’ospitalità affermano che ci sono problemi nel determinare la misura in cui le regole verranno applicate ai clienti. Sebbene molte persone siano ancora preoccupate per il Covid-19 e vogliano continuare a utilizzare misure protettive, i dirigenti si aspettano che dopo la revoca della regola il 19 luglio, altri si opporranno all’uso di maschere e ignoreranno gli avvertimenti che non possono essere applicati.

L’amministratore delegato di Sainsbury, Simon Roberts, ha dichiarato la scorsa settimana che indossare maschere dovrebbe essere un’opzione per i suoi dipendenti e clienti. Ha aggiunto che ci sono due “punti di vista molto diversi”: uno è “non vedo l’ora di revocare le restrizioni e non è necessario indossare una maschera”, e gli altri sono desiderosi di continuare.

Secondo la società, Westfield Mall “incoraggerà ma non costringerà” i clienti a indossare maschere e, date le difficoltà nell’aderire a tali misure, ci si aspetta che altri rivenditori seguano questo approccio.

Ranjit Mathrani, proprietario di Chutney Mary, Masala Zone e Veeraswamy a Londra, ha affermato che il suo ristorante rimuoverà i requisiti di distanza sociale.

Ha detto: “Nessuna industria alberghiera può sopportare le perdite economiche causate da queste restrizioni.” Inoltre, i clienti non devono sottoporsi a controlli della temperatura e indossare maschere, ma in base all’andamento della vaccinazione, il personale continuerà a indossare le maschere fino alla fine di settembre . .

Masala Zone rimuoverà i requisiti di distanza sociale © Charlie Bibby/FT

Secondo la tabella di marcia della fase 4 che il governo rilasserà la prossima settimana, i locali notturni potranno finalmente essere aperti, i bar potranno riportare i bevitori nei bar e i teatri potranno essere completamente riaperti.

Peter Marks, amministratore delegato dell’operatore di nightclub Rekom UK, ha dichiarato che i suoi 42 siti saranno completamente aperti senza la necessità di test Covid, sebbene stia ancora discutendo l’uso da parte del governo dei passaporti del vaccino NHS per eventi dal vivo su larga scala.

Ha detto che il suo club ha un sistema di ventilazione che cambia l’aria in media ogni cinque minuti, e ci sono stazioni sanitarie e una pulizia avanzata accanto ad esso.

Ma molti proprietari di bar si aspettano di fornire un servizio al tavolo per i clienti che non sono pronti a fare la fila al bar, incluso il City Pub Group. Tim Foster, il comproprietario della catena Yummy Pubs, ha dichiarato: “Non importa quello che facciamo, ce ne andremo gradualmente o ci uniremo. Questo non sarà un big bang”.