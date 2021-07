Con l’avvicinarsi dell’alta stagione, i venditori di durian sono pronti a soddisfare la domanda più elevata – shareandstocks.com

Share it

Singapore: con l’arrivo della stagione del durian a Singapore, i venditori di questo frutto piccante si aspettano un aumento della domanda, soprattutto durante il periodo di punta, che secondo le stime inizierà tra una settimana o due.

Sebbene le vendite della maggior parte delle persone siano sostanzialmente le stesse degli anni precedenti, i venditori hanno detto a CNA che sperano che i prezzi più bassi durante i periodi di punta attireranno più clienti nei loro negozi.

Il signor Louis Lee, partner di Louis Durian, ha affermato che le vendite di questa stagione “non sono state male” perché il costo del durian era “ancora alto”. Ha attribuito il prezzo “alto” del durian ai fornitori malesi che desiderano esportare il durian in Cina, e la domanda di questo frutto è aumentata negli ultimi anni.

Attualmente, le sue vendite giornaliere di durian sono di circa 1.500 kg, ma spera di aumentarle a 2.500 kg durante il periodo di punta. Il suo durian più venduto è Musang King o Musang King di Pahang.

Ora sta vendendo Musang King a 21 SGD per chilogrammo, ma spera che il prezzo scenda a 17 SGD o 18 SGD entro una settimana.

Jeremy Chew, il comproprietario di Royal Durian, ha anche scoperto che le vendite di quest’anno sono rimaste sostanzialmente invariate, anche se si aspetta che il numero aumenti in questo trimestre man mano che l’azienda ottiene maggiore visibilità attraverso il passaparola.

Tuttavia, rispetto allo scorso anno, l’attività di Durian 26 è cresciuta del 20%.

“Forse perché la maggior parte delle persone (non può) andare all’estero, rimangono solo a Singapore”, ha detto il capo Alvin Teo. Ha scoperto che il prezzo e la qualità del durian erano migliori quest’anno, il che potrebbe attirare più clienti. Il Durian 26 attualmente vende Musang King a 22 S$ al kg, mentre il durian di grado B più piccolo ha un prezzo compreso tra S$ 15 e S$ 18 al kg.

Ha detto che il prezzo di Musang King “sicuramente” scenderà a S $ 18-20 per chilogrammo, il che potrebbe attirare più clienti.

Phua Cheng Jing, amministratore delegato di Durian Wholesale Asia, ha affermato che rispetto allo scorso anno, la domanda dei grossisti quest’anno è simile.

“La domanda a Singapore è sempre stata alta”, ha detto.

La Durian Wholesale Asia vende attualmente circa 3.000 chilogrammi di durian al giorno e il signor Phua prevede che questa cifra aumenterà a 4.500 chilogrammi entro due settimane. Vendono durian ai commercianti a prezzi che vanno da S $ 17 a S $ 18 per chilogrammo.

“Quest’anno, penso che lo slancio sia ancora in aumento. Perché non è ancora un boom del durian su vasta scala”, ha detto.

Rifornimento di durian

Il signor Li e il signor Zhou hanno affermato che i fornitori malesi danno priorità alla vendita in Cina, il che significa che la fornitura è limitata.

“Da quando la Cina si è aperta ai durian, ci sono stati problemi di approvvigionamento”, ha detto Zhou, aggiungendo che il prezzo del Musang King non è diminuito da allora.

“Non importa chi vende a Singapore, praticamente non hanno possibilità di esportare in Cina”.

Tuttavia, ha sottolineato che la quota di mercato di Singapore è troppo piccola e il prezzo del durian non sarà significativamente influenzato.

Non era d’accordo con le affermazioni di altri venditori secondo cui i prezzi del durian sarebbero diminuiti durante i periodi di punta. Ha detto che il prezzo del durian dovrebbe oscillare tra RM1 (S $ 0,32) e RM3 (S $ 0,97) per chilogrammo al giorno, il che non avrà un grande impatto sul prezzo del durian a Singapore.

Altri hanno scoperto che l’offerta di durian è migliore quest’anno.

Il signor Teo ha detto alla CNA che dopo il raccolto eccezionale, l’offerta di durian 26 è aumentata di oltre il 20%, mentre il signor Phua ha affermato che rispetto al 2020, la domanda dalla Cina quest’anno è “leggermente diminuita”, il che significa che più i durian vengono prodotti. Sulla strada per Singapore.

Il signor Phua ha aggiunto che l’ordine di controllo del movimento della Malesia, il blocco nazionale COVID-19 del paese, non ha davvero influenzato la sua fornitura di durian.

Il fan dei Durian Zheng Yinghui ha detto che avrebbe dovuto aspettare almeno un’altra settimana per iniziare perché era “un po’ attenta ai prezzi”.

“I consumatori come me che vogliono risparmiare aspetteranno un prezzo migliore prima di acquistare”, ha detto, aggiungendo che ha scoperto che il prezzo sarà migliore alla fine della stagione del durian perché i venditori cercheranno di svuotare l’inventario.

