Con le azioni di ARK Ups DraftKings (DKNG), le azioni di gioco salgono

ARK Invest in Cathie Wood ha aumentato la sua presenza in DraftKings Inc. (DKNG) Attraverso i tre Fondo quotato in borsa (ETF).

Punti chiave ARK Invest ha acquistato ulteriori azioni di DraftKings per dividere i suoi tre ETF.

Alla ricerca di opportunità di acquisto in azioni DraftKings a circa $ 54, il prezzo dovrebbe trovare supporto sulla scollatura del modello testa e spalle inverso.

Considera un ordine di acquisto con limite inferiore a Penn National Gaming (PENN) intorno a $ 73 e il prezzo troverà supporto dalla linea di tendenza orizzontale a breve termine.

Wood, l’ex caporedattore di Bloomberg News Matthew Winkler è stato nominato il miglior selezionatore di azioni del 2020 e all’inizio di questa settimana ha aumentato le sue partecipazioni di 1.073.171 azioni DraftKings per allocare il suo ARK Innovation ETF (arca), Ark Financial Technology Innovation ETF (ARKF), e ARK Next Generation Internet ETF (arca).Dopo gli ultimi 60 milioni di dollari accumulo In DraftKings, la società di gestione degli investimenti di Wood detiene ora circa $ 846 milioni di azioni, in base al prezzo di chiusura di ieri di $ 60,11.

Di seguito, daremo un’occhiata più da vicino a DraftKings e a uno dei suoi principali concorrenti, Penn National Gaming, Inc. (Università della Pennsylvania), perché si spera che possa apparire nel radar dei gestori di investimenti, il che porta anche notevoli vantaggi.Analizzeremo anche il grafico di ciascun titolo per identificare Alta probabilità Punto d’entrata.

DraftKings Inc. (DKNG)

Questa società di giochi e intrattenimento sportivo digitale offre agli utenti fantasport giornalieri, scommesse sportive e opzioni iGaming.Inoltre progetta e sviluppa scommesse sportive e casinò Software per piattaforme di gioco per scommesse sportive online e al dettaglio e prodotti per giochi da casinò. La società trarrà vantaggio dalla ripresa degli eventi sportivi dal vivo dopo la pandemia e dalla crescente domanda di gioco d’azzardo online (come poker, blackjack e altri popolari giochi da casinò). Inoltre, il recente accordo con il fornitore di trasmissioni satellitari dirette DISH Network Corporation (piatto) Portare le scommesse sportive e l’esperienza fantasy quotidiana di DraftKings direttamente ai clienti DISH in tutto il paese, aprendo le porte a quasi 9 milioni di potenziali clienti.A partire dal 26 agosto 2021, le azioni di DraftKings Valore di mercato 24,25 miliardi di dollari, con un incremento di circa il 30% anno su anno.

DraftKing stock forgiato a Testa e spalle invertite Ha toccato il fondo tra giugno e l’inizio di agosto e il prezzo ha sfondato in modo convincente la scollatura e la linea di 200 giorni del modello Media mobile semplice (SMA) Martedì.I trader non dovrebbero inseguire i guadagni recenti, ma dovrebbero considerare di aspettare che i ritracciamenti entrino nel mercato, perché Indice di forza relativa (RSI) è al di sopra della soglia di 70 ipercomprato. Alla ricerca di opportunità di acquisto vicino a $ 54, il prezzo dovrebbe trovare supporto dal punto di rottura iniziale della testa e delle spalle.

uno Testa e spalle invertite, Conosciuto anche come “testa e spalle fondo”, simile al modello testa e spalle standard, ma invertito: l’alto testa e spalle viene utilizzato per prevedere l’inversione della tendenza al ribasso.

Penn National Gaming, Inc. (PENN)

Penn National Gaming offre ai clienti scommesse sportive online, casinò online e giochi di bingo digitali.La società da 12,53 miliardi di dollari, ufficialmente conosciuta come PNRC Corp., ha annunciato all’inizio di questo mese di aver acquisite La società canadese di scommesse sportive Score Media and Gaming Inc. (tiristore) Quasi 2 miliardi di dollari USA in contanti e azioni. L’accordo ha aiutato Penn National ad espandere la sua presenza a nord del confine.Poche settimane fa, il Canada ha recentemente approvato un disegno di legge che legalizza le scommesse su eventi sportivi individuali (tra cui calcio e hockey).Allo stesso tempo, la società ha confermato questa settimana di aver ottenuto una licenza per le scommesse sportive in Arizona, appena in tempo. Lega nazionale di calcio La scommessa è il 9 settembre. Alla chiusura di mercoledì, il prezzo delle azioni della Penn State University è sceso del 7,47% dall’inizio dell’anno.

A causa di un nuovo test per più di un mese Tendenza al ribasso La scorsa settimana, il prezzo delle azioni di Penn National è aumentato notevolmente e i guadagni di ieri hanno accelerato.Sebbene l’indicatore RSI non sia così ipercomprato come sul grafico di DraftKings, Ritirarsi Aumento dopo quattro giorni verdi consecutivi.Considera di piazzare un ordine di acquisto limite vicino a $ 73 e il prezzo troverà supporto a breve termine Linea orizzontale Diversi picchi e minimi negli ultimi cinque mesi sono collegati.

Una specie di Linea orizzontale Di solito disegnato sul grafico dei prezzi per evidenziare l’area Supporto o resistenzaL’indicatore di solito è lungo Altalena alta, O una serie in cui ogni punto più alto della serie si ferma a un livello simile.Lo stesso concetto si applica a Oscillare basso.

