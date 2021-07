Con le Olimpiadi imminenti all’ombra della pandemia, Tokyo entra nei sondaggi di Reuters

“Il mio obiettivo per queste elezioni sono le misure contro la pandemia”, ha scritto un attore freelance di 26 anni sordo in una nota ai giornalisti fuori dal seggio elettorale. Ha anche chiesto di rimanere anonimo.

Le elezioni si sono tenute anche nel momento in cui la pandemia giapponese era in ripresa: Tokyo ha registrato sabato 716 nuove infezioni da COVID-19, il livello più alto in più di cinque settimane.

Il Tokyo Citizen First Party spera di ospitare le Olimpiadi senza spettatori, mentre il Partito comunista giapponese vuole annullarle. Suga Yoshihide una volta ha dichiarato che intende ospitare le Olimpiadi, ma se lo riterrà necessario, non esiterà a vietare il pubblico.

Secondo un recente sondaggio di Yomiuri Shimbun, il 23% degli intervistati ha dichiarato che voterebbe per il candidato del Partito Liberal Democratico, rispetto rispettivamente al 17% e all’8% del Tokyo Citizen First Party e del Partito comunista giapponese.

Un’impiegata di 60 anni che ha chiesto di non essere nominata ha dichiarato: “Ho votato per un candidato che non è del Partito Liberal Democratico, anche perché sono contraria a ospitare le Olimpiadi, anche se è troppo tardi per cambiare”.

Gli analisti hanno detto che il mandato di Yoshihide Suga come presidente del partito scadrà alla fine di settembre, e la forte performance del suo partito nei sondaggi di Tokyo potrebbe aiutarlo a essere rieletto. Considerando la maggioranza del Partito Liberal Democratico in Parlamento, il leader del Partito Liberal Democratico diventerà quasi sicuramente primo ministro.

All’ombra della pandemia di coronavirus, le elezioni della capitale hanno scarso impatto sulle Olimpiadi a lungo pianificate, ma sono importanti come segnavento per le elezioni della Camera dei Comuni che devono tenersi prima di ottobre.

