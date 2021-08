Con l’ingresso di Tesla nel mercato, i condizionatori d’aria “pay-per-day” di Daikin decollano in Africa

Share it

La Daikin Company di OSAKA-Giappone ha lanciato un servizio di “abbonamento” per l’aria condizionata in Africa che consente agli utenti di accendere l’aria condizionata tramite un’app per smartphone solo quando ne hanno bisogno.

Poiché non è necessario acquistare la macchina stessa, l’utente deve solo pagare una tassa di installazione iniziale di circa 77 dollari USA e l’utilizzo del condizionatore d’aria per un giorno costa circa 1,40 dollari USA. Il primo Paese africano a ricevere questo nuovo servizio è la Tanzania.

Questo segna un cambiamento nel modello di business di Daikin, che finora si è concentrato principalmente sulla produzione e vendita di apparecchiature. Questo segna anche una spinta per i servizi digitali, che il colosso giapponese considera un’area necessaria quando si prepara all’ingresso di Tesla.

“Vogliamo provare un nuovo modello operativo”, ha affermato Taro Mitani, responsabile della cooperazione di Daikin con le startup. La domanda africana di condizionatori d’aria rappresenta solo il 3% del totale mondiale e solo l’1% delle famiglie è dotato di condizionatori d’aria, ma Daikin vede un enorme potenziale di crescita.

Come primo passo, il piano prevede l’installazione di 50.000 dispositivi in ​​luoghi come saloni di bellezza e ristoranti.

Il CEO di Tesla e il proprietario di SpaceX Elon Musk hanno espresso interesse per l’inserimento di un sistema HVAC domestico (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) silenzioso ed efficiente.

Il gruppo cinese Midea e la sudcoreana LG Electronics sono i leader nel mercato africano. Tuttavia, sebbene forniscano attrezzature a prezzi accessibili, i servizi di manutenzione non sono comuni nel continente africano.

Daikin ha scoperto che circa 7 unità di condizionamento d’aria su 10 in Africa sono state danneggiate e abbandonate. L’azienda giapponese ritiene che la proprietà continua di Daikin di questi dispositivi rappresenterà una scelta migliore.

Daikin ha collaborato con la startup Wassha con sede a Tokyo per riscuotere le commissioni. Wassha noleggia lanterne a LED alle persone nelle comunità dell’Africa orientale off-grid e ha già istituito un sistema di pagamento digitale lì.

Il progetto Africa è nato da una discussione tra il presidente di Daikin Noriyuki Inoue e il CEO di Wassha Akita Satoshi.

Dopo aver ascoltato gli sforzi di Akita in Africa, Inoue ha ritenuto che Daikin non dovesse concentrarsi solo sulla produzione e sulle vendite. “Dobbiamo sbarazzarci costantemente delle passate esperienze di successo”, ha detto ai dipendenti.

Un tecnico ispeziona i condizionatori Daikin in Tanzania. Secondo la ricerca Daikin, sette condizionatori d’aria su dieci sono danneggiati e abbandonati in Africa. (Foto fornita da Daikin)

Uno dei motivi del senso di urgenza di Inoue è la presenza di sabotatori all’orizzonte. Gli investimenti del fondatore di Tesla, Elon Musk, vanno dai viaggi nello spazio alla costruzione di tunnel, e ora ha messo sotto i suoi occhi i condizionatori d’aria domestici.

“Questo è un progetto per animali domestici che sono felice di realizzare”, ha detto Musk agli investitori a settembre dello scorso anno, affermando che i lavori sul progetto potrebbero iniziare nel 2021.

“Puoi davvero migliorare la climatizzazione domestica [heating, ventilation and air conditioning] Un sistema davvero silenzioso ed efficiente”, ha affermato.

Si dice che Tesla stia esplorando le sinergie tra le sue numerose attività, combinando l’aria condizionata con veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Tali prodotti saranno servizi che non sono disponibili per i player esistenti come Daikin e potrebbero cambiare il panorama del settore.

Il presidente di Daikin Masanori Togawa ha dichiarato: “La principale differenza tra vincitori e vinti è chi può utilizzare la tecnologia digitale per cambiare il proprio business”.

