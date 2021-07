Con l’inizio del trading di opzioni, le azioni Exela sono aumentate notevolmente

Share it

Exela Technologies Inc. XELA, +4,55%, il suo prezzo delle azioni è aumentato del 4,9% nel trading molto attivo venerdì pomeriggio, invertendo il guadagno del 22,7% nella prima sessione di negoziazione dopo che la società di automazione dei processi aziendali ha annunciato che NYSE Arca ha iniziato a vendere le sue azioni offre opzioni.Secondo i dati di FactSet, il volume degli scambi è aumentato a 133,7 milioni di azioni, che è molto più alto della media giornaliera di circa 110,2 milioni di azioni negli ultimi 30 giorni. Le opzioni sono iniziate venerdì e l’opzione call con un prezzo di esercizio di $ 5,00 scadrà il 20 agosto, con una volatilità stimata del 232,5%. Secondo le ultime statistiche di borsa, l’interesse breve del titolo rappresenta circa il 15% delle partecipazioni del pubblico.Ha guadagnato una fama memetica nelle ultime settimane, schizzando del 195% dal 28 giugno al 13 luglio. È diminuito del 25%. poi. Il titolo è aumentato del 178% finora quest’anno, mentre l’indice Standard & Poor’s 500 SPX è aumentato del -0,34% e del 15,9%. Il 13 luglio, il volume degli scambi ha raggiunto un nuovo massimo di 514,2 milioni di azioni e ha superato due volte i 400 milioni di azioni a fine giugno. In confronto, il volume medio giornaliero degli scambi per l’intero anno 2020 è di 2,2 milioni di azioni.

