Con l’intensificarsi del conflitto, la siccità aggrava la crisi umanitaria in Afghanistan Reuters

L’Afghanistan è uno dei 23 paesi identificati dalle Nazioni Unite come “hotspot affamato” in un rapporto del mese scorso. Si stima che almeno 12 milioni dei 36 milioni di persone stiano affrontando una crisi di sicurezza alimentare. Non conoscono il prossimo pasto Quando e dove si terrà il pasto. A partire dal.

“L’Afghanistan è un buon esempio di ingiustizia climatica. Non ha sempre avuto alcun ruolo nel caos del cambiamento climatico, ma ne sopportano il peso”, ha detto Said.

Fahad Said, climatologo presso Climate Analysis, ha affermato che il fenomeno La Niña e i getti indeboliti hanno causato un movimento più lento del sistema meteorologico terrestre, che potrebbe essere la causa del clima estremamente secco in Afghanistan.

Con poche funzioni irrigue, l’Afghanistan fa affidamento sulla neve sulle montagne per mantenere i fiumi che scorrono in estate e per l’irrigazione dei campi.Le nevicate nell’ultimo inverno sono state ancora una volta molto scarse.

Quando le truppe straniere se ne andarono dopo 20 anni di conflitto e spazzarono molte aree rurali in tutto il paese, gli insorti islamici intensificarono la loro campagna per sconfiggere il governo di Ghani, appoggiato dagli Stati Uniti.

“Noi… non lasceremo che questo paese affronti una carestia”, ha detto Ghani in una nota. “I nostri sforzi sono rivolti a tutte le regioni, anche a quelle sotto il controllo dei talebani”.

Il presidente Ashraf Ghani ha dichiarato a fine giugno che l’intero paese sta affrontando una siccità da moderata a grave, ammettendo che il budget nazionale per la gestione dei disastri non è sufficiente per coprire quella che gli esperti definiscono una delle peggiori siccità degli ultimi decenni nell’area geografica.

SINGAPORE (Reuters)- Con il ritiro delle truppe straniere guidate dagli Stati Uniti e la prolungata siccità che ha distrutto i rifornimenti in un Paese traballante per l’ondata di violenza, milioni di afgani stanno lavorando duramente per mettere il cibo in tavola.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.