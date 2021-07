Con l’intensificarsi del sell-off, Bitcoin scende sotto i $ 30.000 da Investing.com

Alle 08:50 British Summer Time, Bitcoin veniva scambiato a $ 29.800, un calo del 5,8% nelle ultime 24 ore. Il prezzo di negoziazione di Ethereum è stato di 1.760 dollari USA, in calo del 7%, e il prezzo di negoziazione di XRP è stato di 0,53 dollari USA, in calo del 9%.

Ieri, i mercati azionari globali sono stati sottoposti a una forte pressione di vendita, in calo del 2,1% e poi di un altro 2,3%. Tuttavia, martedì l’indice europeo ha mostrato alcuni segnali di ripresa nelle prime fasi di negoziazione, con l’indice FTSE 100 in rialzo dell’1,1% e dello 0,9%.

Non esiste un importante catalizzatore fondamentale per il declino nel settore delle criptovalute, ma alcuni analisti hanno citato il tono prevalente di rifugio sicuro nel mercato come motivo del recente declino.

Il prezzo di Investing.com-Bitcoin scende sotto i $ 30.000 per la prima volta in 22 anni nd Con l’intensificarsi delle vendite di criptovalute, martedì mattina di giugno.

