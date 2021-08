Con l’intensificarsi della competizione per le stablecoin, Circle semplifica la riserva di dollari USA

Circle ha affermato che adotterà un approccio conservativo per gestire le riserve che supportano le sue stablecoin, poiché la società si quota sul mercato azionario e la lotta tra le risorse principali della pipeline del mercato delle criptovalute si surriscalda.

Circle ha dichiarato lunedì che USD Coin del gruppo di pagamento statunitense è la seconda valuta stabile al mondo e sarà completamente sostenuta da contanti e debito pubblico a breve termine degli Stati Uniti a partire da settembre.

L’annuncio arriva in un momento in cui i regolatori finanziari stanno esaminando revisioni sempre più rigorose e Circle sta cercando di distinguersi dal leader di mercato Tether.

Jeremy Allaire, CEO di Circle, ha dichiarato: “Mentre l’industria e il governo lavorano insieme per sviluppare futuri standard normativi appropriati, ci impegniamo a mantenere o superare questi standard, a promuovere l’innovazione e a stabilire un’infrastruttura affidabile, affidabile, sicura e conforme e con un prezzo in dollari statunitensi. “.

Le stablecoin sono token digitali collegati ad altri asset, solitamente inclusi asset finanziari tradizionali. Di solito, questo significa che il fornitore dirà di ottenere supporto individuale in dollari USA. I trader li usano per entrare e uscire rapidamente da altre criptovalute.

Secondo i dati di CoinGecko, l’industria delle stablecoin è cresciuta da meno di 30 miliardi di dollari a più di 110 miliardi di dollari quest’anno.

Tether è la stablecoin più grande del mondo, ma è stata criticata da alcuni operatori del settore e dalle autorità di regolamentazione per le sue riserve. L’organizzazione ha raggiunto un accordo con il procuratore generale di New York per $ 18,5 milioni a febbraio, affermando che la sua affermazione secondo cui è sempre completamente sostenuta da dollari statunitensi è una “bugia”. Tether non ha ammesso di aver commesso un errore.

Da allora, Tether ha iniziato a pubblicare un’ampia panoramica delle sue riserve. A partire dal suo bilancio più recente, circa la metà detiene commercial paper, un debito aziendale a breve termine e buoni del Tesoro rappresentano circa un quarto. Contanti e depositi bancari rappresentano circa il 10%. L’organizzazione ha dichiarato che le sue note societarie hanno un rating elevato, ma non ha fornito informazioni specifiche su quale società o paese provenga il debito.

Circle ha modificato la sua politica di riserva in passato, ma a maggio ha dichiarato che il portafoglio di investimenti sostenuto da USD Coin comprende il 61% di liquidità e mezzi equivalenti e un altro 12% di titoli del Tesoro statunitensi. Il resto era costituito per il 9% da commercial paper ad alto rating, senza ulteriori dettagli sull’emittente.

Centre, un consorzio guidato da Circle, ha dichiarato che dopo aver discusso con “utenti, sviluppatori e altri stakeholder”, ha deciso di adottare un modo più semplice per detenere contanti e titoli di stato a breve termine, che sono considerati una delle riserve più importanti beni nel mondo uno.

Rispettata

I regolatori hanno espresso crescenti preoccupazioni per la rapida crescita delle stablecoin. A luglio, alti funzionari degli Stati Uniti, tra cui il segretario al Tesoro Janet Yellen, hanno dichiarato che… Dovrebbe fare raccomandazioni Nei mesi successivi ha comportato potenziali rischi per i consumatori, il sistema finanziario e la sicurezza nazionale.

La possibilità di una stretta supervisione è un problema che Circle deve affrontare nel processo di avanzamento Il suo piano di quotazione È riuscito a Wall Street attraverso un accordo da $ 4,5 miliardi con una società di assegni in bianco presieduta dall’ex CEO di Barclays Bank Bob Diamond. Circle ha anche dichiarato all’inizio di agosto che prevede di diventare una banca di valuta digitale nazionale supervisionata dalla Federal Reserve, dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dall’Ufficio del controllore della valuta e dalla Federal Deposit Insurance Corporation.

Il cambiamento nella politica di riserva di USD Coin ha suscitato critiche da parte di alcuni analisti, i quali hanno affermato di evidenziare la mancanza di regolamentazione nel campo delle stablecoin e la capacità dell’azienda di apportare modifiche con poca supervisione da parte delle parti interessate.

“Sembrano vedere la direzione del vento”, ha detto Rohan Gray, professore di legge alla Willamette University in Oregon. “In ultima analisi, faranno quello che vogliono e, a prescindere dalle conseguenze, il cliente deve sopportarlo”.