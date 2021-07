Con lo scoppio di una nuova polmonite coronarica, la crescita economica del Regno Unito ha subito un brusco rallentamento a luglio Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: una persona lascia la stazione della metropolitana di Bank nel distretto finanziario della città di Londra, Regno Unito, l’11 giugno 2021. REUTERS/Henry Nicholls



LONDRA (Reuters) – La rapida ripresa del Regno Unito dalla pandemia di coronavirus ha subito un brusco rallentamento a luglio, quando una nuova ondata di casi ha costretto centinaia di migliaia di lavoratori ad autoisolarsi in conformità con le normative governative per limitare la diffusione della malattia.

Supermercati e trasportatori hanno affermato che la carenza di personale ha reso difficile il rifornimento e la consegna e i dati dell’indice mensile dei responsabili degli acquisti (PMI) di venerdì hanno dimostrato chiaramente per la prima volta la portata dell’impatto.

Il valore iniziale del PMI composito IHS Markit/CIPS è sceso da 62,2 di giugno a 57,7 di luglio, il livello più basso da marzo, e il calo è stato maggiore di quanto previsto dalla maggior parte degli economisti nel sondaggio Reuters.

“A luglio, la recente crescita dell’economia del Regno Unito è stata smorzata dalla crescente ondata di infezioni da virus, che ha soppresso la domanda dei clienti, interrotto la catena di approvvigionamento e causato una diffusa carenza di personale, oltre a gettare una nebbia sulle prospettive”, afferma Chief Business Economics The lo scienziato Chris Williamson ha detto. IHS Markit ha detto.

I dati sono stati raccolti tra il 12 e il 21 luglio.

L’economia del Regno Unito è rimbalzata bruscamente dal calo di quasi il 10% nel 2020, quando il blocco del paese è durato più a lungo di molti altri paesi europei per affrontare uno dei peggiori decessi per coronavirus al mondo.

Secondo un sondaggio pubblicato venerdì, il calo dell’attività commerciale osservato nel sondaggio PMI è in netto contrasto con l’aumento della fiducia dei consumatori al livello più alto da prima della pandemia.

Tuttavia, a causa delle preoccupazioni per la variabilità del COVID, l’aumento dell’inflazione e il ridotto supporto per le vacanze, le famiglie sono più preoccupate per le prospettive economiche rispetto a un mese fa.

Altri dati mostrano che le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono aumentate dello 0,5% a giugno, il 9,5% in più rispetto al livello pre-pandemia, grazie all’aumento della spesa per cibo e bevande portato dai tifosi di calcio che si godono le partite di Euro 2020.

Restrizioni COVID allentate

Lunedì ha segnato la fine della maggior parte delle restrizioni COVID sulle attività commerciali in Inghilterra, i locali notturni sono stati autorizzati a riaprire, l’obbligo di indossare maschere è stato sostanzialmente rimosso e sono state revocate anche le restrizioni sulla capacità di bar, ristoranti e negozi.

Ma i critici del governo hanno messo in dubbio la riapertura. Ciò ha coinciso con l’aumento dei casi di COVID guidati dalla variante Delta e dalla reazione a catena, poiché i contatti stretti delle persone risultate positive sono stati “pingati” dall’app del servizio sanitario, richiedendo 10 giorni di autoisolamento.

La scorsa settimana, a più di 600.000 persone in Inghilterra e Galles è stato detto di autoisolarsi.

Le aziende hanno chiesto al governo di revocare i requisiti di isolamento per i lavoratori che sono stati vaccinati o sono risultati negativi al COVID, la cui cancellazione era originariamente prevista per il 16 agosto.

Il governo del Regno Unito prevede di fornire esenzioni limitate per un massimo di 10.000 lavoratori nella catena di approvvigionamento alimentare.

Il calo maggiore del PMI è stato nel settore dei servizi, in particolare nei settori dei trasporti e alberghiero.

La crescita degli ordini è stata la più debole da febbraio e l’ottimismo delle imprese è sceso al punto più basso da ottobre 2020, dopo la notizia che è stato sviluppato un vaccino efficace contro il COVID.

Anche gli attriti commerciali legati alla Brexit e l’aumento dei costi dei dipendenti e delle materie prime hanno danneggiato il morale aziendale e i nuovi ordini questo mese.

I costi di input sono aumentati al ritmo più veloce in oltre 20 anni e la velocità con cui le aziende hanno aumentato i prezzi è solo leggermente inferiore al massimo storico di giugno.

La Banca d’Inghilterra sta osservando attentamente se gli aumenti dei prezzi saranno probabilmente più lunghi di quanto inizialmente previsto alla riapertura dell’economia globale.