Con molti acquirenti che stanno alla larga, la ripresa del settore della vendita al dettaglio nel Regno Unito è in fase di stallo

Questo Deficit commerciale mensile USA Poiché una forte ripresa interna ha dato impulso alle importazioni statunitensi, a giugno sono aumentate a livelli record. Poiché gli stati hanno gradualmente ridotto i loro piani di disoccupazione in risposta alla crisi economica, il numero di americani che ricevono attivamente sussidi di disoccupazione è sceso al livello più basso della pandemia alla fine del mese scorso.

lo stato australiano Victoria Implementato il sesto blocco rapido nello stato per contenere l’epidemia del ceppo delta del coronavirus

ModernoIl produttore americano di farmaci ha dichiarato che il vaccino contro il Covid-19 è ancora efficace al 93% entro sei mesi dalla seconda vaccinazione perché le vendite del vaccino hanno permesso all’azienda di raggiungere il secondo profitto trimestrale della storia.

Francia Il presidente ha dichiarato che sta valutando un richiamo per le persone “più anziane e più vulnerabili” all’inizio dell’anno scolastico.

UK Secondo la ricerca di Zoe Covid, ha “superato il picco della terza ondata di pandemie”, che ha rilevato che il numero medio di casi segnalati al giorno è diminuito di oltre un quinto in una settimana.

Allerta britannica App Covid-19 del SSN Nella settimana terminata il 28 luglio, il primo calo da mesi. Il calo si è verificato anche prima che venissero apportate modifiche all’applicazione per ridurre il numero di persone a cui era stato detto di mettersi in auto-quarantena.

Grant Sharps Ha detto che le ultime misure di riforma saranno mantenute per tutto agosto per allentare le restrizioni di viaggio dell’Inghilterra in molti paesi.

Gran Bretagna rinviata Coppa del mondo di rugbyDopo che Australia e Nuova Zelanda hanno ritenuto il gioco non sicuro a causa della pandemia, l’Inghilterra avrebbe dovuto ospitare il gioco quest’anno.

prodotti in plasticaIl più grande gruppo pubblicitario al mondo per fatturato ha dichiarato di essere tornato ai livelli di entrate pre-pandemia un anno prima del previsto

Ospedali in Florida Stiamo combattendo con più pazienti Covid-19 che in qualsiasi momento della pandemia perché la variante Delta in rapida diffusione ha bassi tassi di vaccinazione negli Stati Uniti e poche restrizioni Covid.

Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo Giovedì sono stati segnalati 31 nuovi casi di Covid-19 legati al gioco, un altro record giornaliero.