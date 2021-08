Con più dati che mostrano un aumento di Intel, il prezzo delle azioni di AMD ha raggiunto un livello record per la sesta volta consecutiva

Mercoledì, il prezzo delle azioni di AMD ha raggiunto un record per la sesta volta consecutiva, dopo che ci sono stati segnali che il produttore di chip stesse prendendo quote di mercato dal più grande rivale Intel.

Dopo aver toccato un record di $ 122,49, mercoledì il prezzo delle azioni ha chiuso in rialzo del 5,5% a un record di $ 118,77. Il prezzo delle azioni ha chiuso martedì a un record di $ 112,56. Il prezzo di chiusura ha raggiunto un record per il sesto giorno consecutivo e allo stesso tempo è aumentato del 2% o più per il sesto giorno consecutivo. Secondo i dati Dow Jones, l’ultima volta che il prezzo delle azioni di AMD ha registrato un aumento così continuo è stato il 2 giugno, quando il titolo è aumentato per 7 giorni consecutivi.

