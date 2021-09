Con tassi di interesse ridicolmente bassi e il mercato azionario che funziona così bene, quante attività liquide dovrei tenere?

Gentile signora Qian Heping:

Quanta liquidità dobbiamo tenere? Il termine liquidità si riferisce solo al denaro sul conto bancario? Poiché i tassi di interesse sono incredibilmente bassi e il mercato azionario ha funzionato così bene, non è chiaro quanto sia disponibile in qualsiasi momento. Ho fatto questa domanda come una persona sposata e in pensione.

Il tuo problema è un problema comune a persone di tutte le età. Anche se i tassi di interesse sono bassi, i conti sicuri – non mi piace chiamarli fondi di emergenza – sono essenziali. Che tu sia sposato, single o collaboratore in qualsiasi modo, hai bisogno di un backup per soddisfare le tue esigenze di base.

L’importo deve essere personale e dipende dalle tue spese e responsabilità. La regola empirica di base è tre volte il costo della vita di base, ma se possiedi una casa, fallo vicino a sei mesi. Questo denaro dovrebbe essere tenuto separato dai tuoi fondi giornalieri e da qualsiasi denaro risparmiato per la tua prossima auto, grande viaggio o celebrazione. I risparmi sono separati da qualsiasi combinazione di azioni, obbligazioni e contanti nel tuo conto di investimento.

Se vai in pensione, ancora È richiesto un account di sicurezza. Anche se il tuo account 401(k) ha un reddito pensionistico mensile stabile o una strategia di prelievo, potrebbero esserci sorprese finanziarie: pensa a nuove stufe o condizionatori d’aria, danni causati da tempeste, valutazioni di appartamenti, riparazioni auto, spese mediche e dentistiche.

Non vi è alcuna garanzia di reddito dal mercato azionario. Chiedi a quei pensionati che hanno visto diminuire il valore dei loro investimenti nello scoppio della bolla di Internet nel 2000, nella crisi finanziaria nel 2008 o nel marzo 2020. Forse vendono anche per paura, e quando il prezzo aumenta, il loro patrimonio netto si riduce in modo permanente. Una volta in pensione, è difficile ricostituire questi beni. Avere contanti può farti guadagnare tempo e pensare in modo più chiaro e ti consente di mantenere la tua strategia di investimento a lungo termine in atto.

Le risorse liquide sono risorse a cui puoi accedere in modo rapido e prevedibile. Questo è il motivo per cui iniziamo con i contanti, che si tratti di conti di risparmio, fondi del mercato monetario o certificati di deposito.Controlla se l’account Sottoscritto da FDIC (I conti del mercato monetario non lo sono.) Non lasciarti influenzare da tassi di interesse più elevati, perché sono solo una parte della storia.

Naturalmente, puoi vendere altri beni, dalla tua casa alla tua auto ai gioielli e persino azioni e obbligazioni, in cambio di contanti per renderli liquidi. Ma il valore del dollaro è imprevedibile. In alcuni casi, il tempo non è coinvolto. E non dimenticare il costo aggiuntivo dell’imposta sulle plusvalenze sugli investimenti e, in alcuni casi, sulla tua casa.

Ogni volta che è necessario, il denaro è lo stesso, l’investimento no.

Sebbene alcune persone affermino che la linea di credito di equità domestica o HELOC non è un conto sicuro. Questa può essere una buona opzione di backup, ma una volta utilizzata, è un prestito che deve essere rimborsato con gli interessi. Non importa quanto sia allettante la scelta, stai correndo dei rischi. Pagare i debiti alla pensione non è facile, soprattutto di fronte all’inflazione. Quando non lavori più, bloccarti in più debiti può causare stress.

Esiste un piano intelligente per prelevare fondi da un conto di investimento, che si tratti di un 403 (b), 401 (k) o IRA. Ma se non lo fa, causerà danni finanziari. Una donna in pensione sta costruendo la casa dei suoi sogni, ma è fuori budget. Ha ritirato $ 10.000 dalla sua IRA per effettuare il pagamento finale all’appaltatore e ottenere il plug-in integrato che voleva nell’armadio. Tuttavia, ha solo 59 anni. Deve pagare una penale del 10% per i prelievi anticipati – $ 1.000 – oltre all’imposta sul reddito dovuta (i prelievi da un conto pensionistico tradizionale sono tassati come reddito ordinario). Le decisioni e le azioni temporanee le costano denaro extra.

L’aggiunta di ulteriori pagamenti mensili, il pagamento di multe per prelievi anticipati o la fretta di vendere beni non possono causare problemi oggi, ma il pensionamento continuerà per molti anni, si spera decenni. Avere un fondo di cassa stabile può aiutarti a risolvere questi problemi e offrirti una vita da pensionato più interessante e più facile.

CD Moriarty è un pianificatore finanziario certificato, editorialista di MarketWatch e oratore di finanza personale.Lei è sul blog La pace dei soldi.

