Con un anno di ritardo e colpite dalla pandemia: finalmente inizia Euro 2020

Anche senza il coronavirus, gli Europei di calcio saranno una conquista organizzativa.

Per la prima volta, 24 squadre nazionali partecipanti attraverseranno l’intero continente africano, gareggiando in 11 stadi da Glasgow a Baku, un cambiamento rispetto al modello tradizionale di uno o due paesi che ospitano tutte le competizioni.

A complicare ulteriormente le cose, la pandemia ha costretto la UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, a Rimanda la partita Un anno, le restrizioni sul numero di spettatori hanno portato a una riduzione delle entrate stimate di almeno 300 milioni di euro, principalmente a causa della perdita di biglietteria e intrattenimento.

Con la partita finalmente iniziata venerdì in Italia contro lo Stadio Olimpico turco di Roma, la minaccia del virus causerà problemi logistici durante la partita di un mese.

Un lavoratore organizza merce di calcio in un negozio nello stadio di Wembley prima della Coppa Europa 2020 © Neil Hall/EPA-EFE/Shutterstock

Gli organizzatori di Euro 2020 – il nome del torneo non è cambiato ed è stato stampato su milioni di beni – hanno trascorso mesi a negoziare con il governo, i dirigenti del calcio e i funzionari medici per concordare le modalità di viaggio e un accordo rigoroso per lo svolgimento della competizione.

Il risultato è un costo aggiuntivo di 10 milioni di euro per misure igienico-sanitarie. La UEFA spera di condurre circa 24.000 test Covid-19 durante la partita.Il sistema copre non solo i giocatori, ma anche chiunque possa essere in stretto contatto: arbitri, dirigenti delle squadre e persino allenatori.

Il primo compito degli organizzatori è evitare un’esplosione che potrebbe far deragliare la partita. “Il giocatore è infetto e la squadra non può giocare, questo è il caso peggiore worst [scenario]”, ha dichiarato Martin Cullen, CEO del dipartimento competizioni UEFA.

“C’è un solo Ronaldo”, ha aggiunto, riferendosi al fuoriclasse portoghese.

L’attaccante talismano del Portogallo Cristiano Ronaldo si è schierato per il tiro in una partita amichevole tra Madrid e Spagna questo mese ©Javier Soriano/AFP via Getty Images

Gli sforzi per ospitare un importante evento sportivo durante la pandemia saranno seguiti da vicino dagli organizzatori dell’evento Olimpiadi di TokyoInizierà due settimane dopo la finale di Euro 2020 allo stadio di Wembley a Londra l’11 luglio.

L’ex capitano francese e poi presidente UEFA Michel Platini ha concepito l’idea di organizzare partite di calcio in tutto il continente.

Ha promosso il concetto per celebrare i giochi più popolari al mondo che riflettono la realtà moderna e le compagnie aeree low cost e i siti di prenotazione online rendono più facile la partecipazione dei fan.

La pandemia ha messo in luce l’arroganza dietro il piano.Platini si è dimesso nel 2016 Indagine etica Un pagamento non registrato dalla FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale. A causa della pandemia, il suo successore, Aleksander Ceferin (Aleksander Ceferin) ha discusso del trasferimento del gioco in un singolo paese come la Russia o l’Inghilterra.

I tifosi si preparano per l’amichevole di martedì contro la Bulgaria allo Stade de France © Franck Fife/AFP via Getty Images

Sebbene Ceferin abbia affermato che è improbabile che l’esperimento di organizzare eventi in tutta Europa venga ripetuto, alla fine è stato deciso che il piano iniziale sarebbe stato più facile da attuare, piuttosto che annullare il contratto commerciale vincolante.

Poiché la UEFA non voleva che la partita si giocasse a vuoto, le due città ospitanti originarie, Dublino e Bilbao, sono state costrette a ritirarsi. Tra gli stadi in cui si svolgeranno le partite, il Puskas Stadium di Budapest sarà l’unico stadio completamente aperto. Gli stadi di San Pietroburgo e Baku funzioneranno al 50% della capacità, mentre alcuni altri stadi saranno pieni per un quarto.

Sebbene ci siano segnali che il governo britannico possa posticipare il piano per revocare le restrizioni sul coronavirus il 21 giugno, la UEFA spera che le restrizioni finiscano in tempo per consentire a Wembley di ricevere 90.000 persone in finale.

A differenza degli organizzatori olimpici e dell’azienda farmaceutica Pfizer, hanno raggiunto un accordo per fornire vaccinazioni agli atleti, con la differenza che la UEFA ritiene che sia troppo difficile vaccinare i calciatori prima della partita.

Newsletter settimanale tabellone segnapunti Questa è la nuova newsletter settimanale imperdibile sull’attività sportiva del Financial Times, dove troverai la migliore analisi delle questioni finanziarie di club, franchising, proprietari, investitori e gruppi di media che interessano l’industria globale. Registrati qui.

Ma le partite di calcio dei club, come la Champions League, si svolgono con successo. Accordo simile Per chi si prepara a partecipare alla Coppa dei Campioni 2020.

I giocatori devono superare il test Covid-19 quando arrivano al campo di addestramento della squadra, dopodiché entreranno in una “bolla” isolata dal mondo esterno. Saranno collocati in hotel e aree isolate dagli altri ospiti e testati ogni due o quattro giorni.

I servizi di ristorazione e lavanderia saranno gestiti dal personale del team, non dal personale dell’hotel. Lo stadio sarà diviso in diverse “zone” per evitare che i giocatori si avvicinino a chi non è stato sottoposto a un rigoroso sistema di test.

“Non è qualcosa che sceglieresti, ma tutti affrontano queste difficoltà”, ha detto l’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate di queste restrizioni. “Rispettiamo il fatto che ci siano così tante persone nel mondo che non possono svolgere il proprio lavoro a modo nostro”.

Si ritiene generalmente che non sia possibile fermare la diffusione del virus. Il capitano della squadra spagnola Sergio Busquets è risultato positivo al virus lo scorso fine settimana, costringendo la squadra all’auto-quarantena.

La gente passa davanti a Euro 2020 a Baku, in Azerbaigian, che sabato ospiterà Galles-Svizzera ©Jean-Christophe Bott/EPA-EFE/Shutterstock



Se questa situazione si ripete durante la partita, se almeno 13 giocatori della formazione di 26 giocatori di ogni paese possono partecipare alla partita, la UEFA richiederà che la partita continui. In caso contrario, la squadra potrebbe essere costretta a reclutare giovani giocatori oa sostituire giocatori in breve tempo per completare la partita. Un’altra opzione è quella di posticipare il gioco non più di due giorni.

Se l’ondata di Covid-19 costringe un paese a ritirarsi dal gioco, ci sono anche piani di emergenza per trasferire il gioco in altre città.

Daniel Koch, consulente sanitario dell’organizzatore di Euro 2020, ha dichiarato: “Lo scenario più probabile è che avremo tifosi felici e non avremo un grosso problema con il Covid”.

“Questo gioco non cambierà l’esito della pandemia”, ha aggiunto, ma “se le persone sono più felici, potrebbe aiutare in modo positivo”.