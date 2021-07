Conagra Brands, Fastenal, Baxter International, AON, Duke Energy – shareandstocks.com

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il consiglio di amministrazione di Conagra Brands ha approvato un aumento del dividendo annuale da $ 1,10 per azione a $ 1,25 per azione. Il nuovo dividendo trimestrale della società di $ 0,3125 per azione ordinaria Conagra sarà pagato il 2 settembre 2021 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 3 agosto 2021.

Fastenal riferisce che il suo consiglio di amministrazione ha annunciato che pagherà agli azionisti un dividendo di $ 0,28 per azione in contanti il ​​24 agosto 2021 e sarà pagato alla chiusura delle attività il 27 luglio 2021. Fastenal ha iniziato a pagare dividendi annuali nel 1991, dividendi semestrali nel 2003, per poi passare a dividendi trimestrali nel 2011.

Baxter International, azienda leader mondiale di prodotti medicali, ha annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 0,28 dollari USA per azione ordinaria. Il dividendo sarà pagato il 1° ottobre 2021 agli azionisti registrati al 3 settembre 2021. Il tasso di dividendo annuale indicato è di $ 1,12 per azione ordinaria.

Aon, una delle principali società globali di servizi professionali che fornisce un’ampia gamma di soluzioni per il rischio, la pensione e la salute, ha annunciato oggi che il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 0,51 dollari USA per azione di azioni ordinarie di Classe A emesse. Il dividendo sarà pagato il 13 agosto 2021 agli azionisti registrati il ​​2 agosto 2021.

Duke Energy ha annunciato oggi un dividendo trimestrale in contanti di US $ 0,985 sulle sue azioni ordinarie, con un aumento di US $ 0,02 per azione. Il dividendo sarà pagato il 16 settembre 2021 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 13 agosto 2021.

I primi 10 titoli che pagano dividendi ammissibile Dividendo più alto.

leggi di più