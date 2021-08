Concentrati sulla leadership del mercato attraverso i peer BTC

Binamon rilascerà il suo primo gioco Play-To Earn il 28 agosto: con l’obiettivo di guidare il mercato



Un rapporto di VentureBeat mostra che blockchain e token non fungibili (NFT) stanno trasformando i giocatori in investitori. Dai un’occhiata più da vicino e scoprirai che il rapporto non è lontano dalla verità. L’emergere della tecnologia blockchain e dell’NFT ha completamente cambiato il concetto di gioco come li conosciamo. Per darti un’idea dell’enorme crescita che sta avvenendo nel settore dei giochi, nella prima metà del 2021, le società di giochi blockchain hanno raccolto quasi 5 miliardi di dollari (476 milioni di dollari).

I progetti di gioco blockchain come Binamon rivoluzioneranno il gioco online. Di recente, Binamon ha annunciato la data di uscita del suo primo gioco che guadagna.

Binamon Gioca e guadagna giochi

Immagina di giocare a un gioco che ti piace e di essere pagato nel processo. Ciò offre senza dubbio la possibilità per la prossima generazione di giochi. Il 28 agosto 2021, Binamon lancerà il suo gioco di guadagno per il pubblico. Per i giocatori, sarà semplice e vantaggioso giocare, divertirsi e fare soldi in questo processo. Poiché il prezzo di Binamon NFT ha raggiunto i 50.000 dollari USA, questo gioco è un gioco per fare soldi al momento giusto.

Molti famosi influencer del settore hanno testato il gioco Binamon e gli hanno assegnato un punteggio di 8,5/10. Per i giochi basati su blockchain, questa valutazione colloca i giochi che guadagnano Binamon nella stessa categoria e livello di Axie Infinity.Questo è il primo gioco basato su NFT a raggiungere $ 1 miliardo di vendite. Tuttavia, l’attuale valore di mercato di Binamon è di $ 15 milioni. Questo è un indicatore di un buon inizio di gioco.

Il gioco vincente di Binamon combina avventura, velocità e abilità in un percorso affascinante per i giocatori per uccidere i mostri. Per distruggere qualsiasi mostro, il giocatore utilizzerà una certa combinazione di elementi. Una volta ucciso il mostro, il giocatore sarà ricompensato per il suo contributo o impegno. Questa ricompensa può essere scambiata con denaro reale. Man mano che i giocatori si sviluppano ulteriormente nel gioco, otterranno ricompense migliori e maggiori.

Per poter giocare ai giochi Binamon, devi avere un NFT mostruoso. A differenza di quanto disponibile per Auxie Infinity, il numero di token Binamon in circolazione è molto ridotto. Questo perché i token vengono distrutti ogni volta che viene creato un NFT e l’offerta fissa della valuta ne garantisce la rarità.

Token Binamon (BMON)

BMON è un token deflazionistico; pertanto, nel lungo periodo, il valore del token e di Binamon NFT dovrebbe aumentare. Ci sono alcuni NFT nel mondo Binamon che vendono per più di $ 50.000. Questo perché più forte è il mostro, migliore è la ricompensa per il proprietario. Creato interamente in Unreal Engine e in collaborazione con Catness Game Studios, una delle principali società di videogiochi in Europa, Binamon è senza dubbio sulla strada giusta per giocare e guadagnare giochi.

Panoramica dell’ecosistema Binamon

Binamon è una piattaforma di gioco online basata su NFT e blockchain. Questo è un meta-universo di gioco di mostri digitale completo, in cui i giocatori devono combattere e sconfiggere i mostri per ottenere ricompense in token BMON. Sulla piattaforma, i giocatori devono aprire il proprio pacchetto Binamon per visualizzare il proprio Binamon. Possono usare Binamon per giocare, scambiarli o puntarli per guadagnare token BMON. I giocatori possono anche giocare il loro Binamon contro altri giocatori per avere la possibilità di guadagnare gettoni Binamon.

I giocatori possono anche impegnare i loro Binamon e sedersi e rilassarsi perché guadagnano entrate passive attraverso i Binamon impegnati. Dalla sua istituzione, i giocatori hanno guadagnato più di 1,5 milioni di dollari USA in Binamon, creato più di 280k Binamon e più di 47k possessori di token BMON.

