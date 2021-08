Condividi la ricchezza con gli affiliati

Cosa hanno in comune Subway, Dunkin’ Donuts, UPS, Domino’s Pizza, Jiffy Lube, McDonald’s, Burger King e RE/MAX? Innanzitutto, sono tutte aziende di grande successo.Due, tutti franchising Le loro operazioni. Se hai mai pensato di diventare un affiliato, Continua a leggere per comprendere i vantaggi e gli svantaggi.

Che cos’è il franchising?

Il franchising è una cosa modello di business Le aziende di successo consentono alle persone di utilizzare nomi commerciali e altre risorse in cambio di quote e percentuali annuali utile lordoQuesto concetto può essere fatto risalire al Medioevo, quando il re concesse il diritto di gestire il mercato o di produrre birra.

Cosa puoi ottenere come franchisee

L’acquisto di un franchising può fornire competenze immediate. Tutti i sistemi e i processi necessari per la tua attività sono stati stabiliti. Da marchi ampiamente riconosciuti a pubblicità, branding e display coerenti (divise, colori del negozio, insegne e prodotti), il franchising è un business. Apri la scatola, estrai i componenti e puoi iniziare. I materiali di cui hai bisogno vengono consegnati a casa tua da fornitori affidabili e collaudati nel tempo.

Cosa ottengono come franchisee

I franchisor vengono pagati in cambio delle loro idee, competenze e aiuto.Il pagamento include la percentuale Vendite totali con uno forfettario Canoni di franchising annuali. Ad esempio, Dunkin’ Donuts addebita circa $ 40.000 a $ 90.000 in commissioni di franchising iniziali, il 5,9% delle royalty e il 5% delle commissioni pubblicitarie. L’investimento iniziale è compreso tra US $ 109.700 e US $ 1.637.700.

Un negozio con un fatturato annuo di US $ 900.000 dovrà all’azienda quasi US $ 100.000. Aggiungendo circa US $ 200.000 in costi di materiale, l’affiliato rimarrà con circa US $ 600.000. Di conseguenza, gli affiliati devono pagare l’affitto, le utenze, il lavoro, le tasse e altre spese. Tuttavia, anche nei mercati più costosi, un franchisee di un marchio di successo può realizzare profitti considerevoli.

Cosa ricordare

Il franchising è una proposta costosa.Come ogni nuova attività, il franchising prima di tutto Costo di partenzaAnche i costi correnti sono notevoli, soprattutto perché il prezzo di fornitori affidabili è più elevato. È anche importante ricordare che è necessario seguire le regole. Quando acquisti un modello di business comprovato, dovresti usarlo.Questo franchisor Non voglio che provi a cambiarlo.

Gestire un franchising non è facile. Devi lavorare sodo per avere successo Nonostante i vantaggi del franchising, alcune aziende hanno fallito.

iniziare

Prima di investire nel tuo negozio, assicurati di condurre ricerche approfondite. Parla con almeno sei affiliati attuali. Dai un’occhiata più da vicino a questi numeri. Assicurati di aver compreso a fondo i costi di avvio, i costi correnti e l’importo che puoi aspettarti di guadagnare.

Scopri quanto è lontana la sede del franchising più vicina e dove può essere costruita la prossima nuova sede. Non vuoi competere con un altro negozio su cui non hai alcun controllo. Inoltre, se la tua sede ha successo, scopri le opportunità di espansione. Infine, fai un piano di uscita nel caso in cui decidi di uscire.

Dovresti fare un franchising?

L’economia del franchising è stata particolarmente colpita dalla pandemia di COVID-19. Secondo il rapporto 2021 dell’International Franchise Association, nel 2020 si perderanno circa 20.000 sedi in franchising e 900.000 posti di lavoro. Detto questo, se stai pensando di aprire un negozio in franchising, non sei solo: il franchising contribuisce per 670 miliardi di dollari di produzione economica agli Stati Uniti, l’economia rappresenta ancora il 3% del totale nominale. Prodotto Interno Lordo (PIL).

Tuttavia, poiché l’intera economia si riprende dai danni causati dalla pandemia, il rapporto è ottimista sul rimbalzo del franchising. Infatti, ha citato il fatto che nella ripresa passata, il franchising si è espanso più velocemente del PIL complessivoInoltre, l’aumento dei tassi di sfitto nel settore immobiliare al dettaglio può rendere questo momento interessante per i potenziali affiliati.

Se non sei il tipo di persona che ti verrà in mente la prossima grande idea, ma vuoi gestire la tua attività, Opportunità di franchising Potrebbe essere esattamente quello che stai cercando. Come qualsiasi attività commerciale, trova un’attività adatta a te, conduci ricerche e assicurati di essere soddisfatto dei processi e delle restrizioni che derivano dalla gestione di un’attività creata da altri.