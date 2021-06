[Conference Direct]Honma Golf (06858.HK) i nuovi ordini sono rimbalzati, le vendite e-commerce sono aumentate di oltre 2,6 volte lo scorso anno

Condividi questo articolo!

Data: 10:38, 29 giugno 2021

[Caihua News Agency]Honma Golf (06858.HK) ha annunciato i suoi risultati annuali per l’anno fiscale 2020-2021. Durante il periodo, il fatturato totale della società è stato di circa 22,735 miliardi di yen, in calo del 4,4% su base annua; l’utile lordo è stato di circa 114,45 yen, in calo del 5,5% su base annua; l’utile netto è stato di circa 1,859 miliardi di yen , un aumento su base annua del 353,8%. Il consiglio di amministrazione della società raccomanda un dividendo finale di 1,7 yen per azione Insieme all’acconto pagato di 1,5 yen per azione, il dividendo totale per l’anno sarà di 3,2 yen per azione, con un dividend payout ratio del 14,5%.

Sotto la situazione epidemica, le prestazioni dell’e-commerce dell’azienda sono state accattivanti: lo scorso anno, le vendite di e-commerce sono aumentate fortemente del 262%, di cui le vendite in Cina sono aumentate di 44 volte su base annua e le vendite di siti di e-commerce anche in Giappone e negli Stati Uniti è più che raddoppiato.

Il Chief Financial Officer e Chief Operating Officer Bian Weiwen ha affermato che nella seconda metà dello scorso anno tutti i mercati hanno registrato un rimbalzo in varia misura rispetto alla prima metà dell’anno. I ricavi in ​​Cina, Corea del Sud e Sud-Est asiatico sono cresciuti fortemente; tuttavia, i ricavi totali per l’anno è stato ancora trascinato dall’epidemia in alcune regioni.

In termini di performance del segmento regionale, durante il periodo, i ricavi in ​​Cina, Corea del Sud e altri mercati hanno registrato forti tassi di crescita rispettivamente del 98,2%, 14,2% e 13,4% a tasso di cambio fisso; il restante fatturato di mercato è diminuito a causa di l’impatto dell’epidemia.

Per quanto riguarda la categoria, sono in aumento le vendite di golf e abbigliamento. Nel periodo in esame, i ricavi del golf sono aumentati del 20,6% a cambi costanti a circa 2,659 miliardi di yen e hanno continuato ad aumentare la propria quota di mercato in Asia.La crescita accelerata nella seconda metà dell’anno ha compensato l’impatto negativo del epidemia.

I ricavi dell’abbigliamento sono aumentati del 35,3% a circa 1,727 miliardi di yen, di cui i mercati coreano e cinese sono cresciuti fortemente, raggiungendo rispettivamente il 983,4% e il 66%; le vendite complessive dei cue club sono diminuite di circa il 10,7%, principalmente a causa degli incontri inaspettati di nuovi prodotti e lo scoppio dell’epidemia Tasso di crescita delle vendite nel ciclo di vita del prodotto.

Guardando al futuro, Bian Weiwen ha affermato che mentre l’Asia, l’Europa e persino il Nord America iniziano ad allentare gradualmente le relative restrizioni sulla nuova epidemia di corona, l’acquisto globale di prodotti da golf e la partecipazione al golf si stanno riprendendo fortemente. La domanda dei consumatori di golf precedentemente soppressa è stata rilasciata, i nuovi e vecchi giocatori di golf sono aumentati in modo significativo e i nuovi ordini da consumatori finali e rivenditori sono rimbalzati.Si prevede che l’industria del golf entrerà gradualmente in una nuova normalità.

Bian Weiwen, direttore finanziario e direttore operativo della società, ha partecipato alla conferenza stampa e ha risposto alle domande. Alcuni estratti sono i seguenti:

D: In che modo l’azienda svilupperà il mercato statunitense in futuro? Oltre all’epidemia, quali fattori ci sono per la crescita del mercato cinese? Entrando nel periodo post-epidemia, quale tasso di crescita si aspetta l’azienda per il mercato cinese nel prossimo anno fiscale?

R: Il Giappone sarà ancora il più grande mercato interno per le vendite di HONMA, ma l’impatto dell’epidemia non si è dissipato e si ripeterà. Gli Stati Uniti sono il più grande mercato per il golf nel suo insieme, ma per l’azienda, gli Stati Uniti sono ancora un nuovo mercato.Sotto l’epidemia, la strategia dell’azienda è quella di mantenere la sua quota di mercato negli Stati Uniti in un modo a basso costo e basso -modo rischio Useremo Apri nuovi mercati con un atteggiamento cauto. Il mercato cinese è il nostro mercato interno, nonché un mercato emergente in rapida crescita. Ci sono molti giovani attori e donne nel mercato cinese. Pertanto, le vendite di abbigliamento femminile rappresentano una percentuale relativamente ampia. Si ritiene che sarà il principale motore per la crescita dei consumi nel futuro. Riteniamo che il modo di vivere in salute non cambierà molto dopo l’epidemia e si prevede che l’attività cinese continuerà a svilupparsi bene quest’anno.

D: (Caihua News Agency) La società prevede che le vendite dei club riprenderanno quest’anno?

R: Il calo delle vendite dei club lo scorso anno è derivato principalmente dal mercato giapponese. A giudicare dalle vendite effettive di aprile e maggio di quest’anno, le vendite dei club di spunto sono aumentate costantemente. Siamo molto fiduciosi che le vendite dei club nel mercato giapponese quest’anno e anche le vendite dei club dell’intero gruppo avranno una buona performance.

