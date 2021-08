Confronto tra i master negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Per i futuri studenti laureati, confrontare i programmi di master americani e britannici richiede un’attenta considerazione di fattori quali tempo, costi e impegno.Non importa da che parte dell’Atlantico ti trovi, dovresti Vai alla scuola di specializzazione Dopo la laurea dipende dai tuoi obiettivi.

Per molte persone, un diploma avanzato può portare a migliori opportunità di carriera o un passo verso l’ottenimento di un dottorato. O altri gradi avanzati. Qui, abbiamo confrontato i master statunitensi e britannici, evidenziando le principali differenze che possono influenzare la tua decisione.

Punti chiave Le università degli Stati Uniti e del Regno Unito si sono costantemente classificate tra le prime dieci al mondo.

Ci sono tre tipi di master nel Regno Unito: un master di insegnamento, un diploma post-laurea e un master di ricerca.

Rispetto ai due anni negli Stati Uniti, un master britannico può essere completato in soli 9-12 mesi

Studia un master nel Regno Unito

aderire L’università più prestigiosa Può essere importante per alcune persone. Il Regno Unito ha famose università come l’Università di Oxford e l’Università di Cambridge. Il Times Higher Education ha classificato queste due scuole insieme all’Imperial College di Londra tra le prime dieci di quasi 1.400 università in 92 paesi esaminati. La classifica tiene conto dell’ambiente didattico della scuola, delle risorse utilizzate per la ricerca e delle prospettive internazionali di docenti, personale e studenti.

Uno dei motivi per cui gli americani scelgono di studiare nel Regno Unito è che il tempo per completare una laurea è molto più breve (e quindi più economico) rispetto alle università americane. Nel Regno Unito esistono tre tipi di master: un master in insegnamento (un anno), un diploma post-laurea (due semestri, senza tesi) e un master in ricerca (12-24 mesi, utilizzato per studiare per un dottorato ). Programma).

Se il tuo obiettivo per un master è lo sviluppo professionale, studiare nel Regno Unito per 9-12 mesi (tra due o tre semestri) è solitamente più veloce rispetto a studiare per un master di due anni negli Stati Uniti.

Il costo varia in base al tipo di piano. La quota di iscrizione media per i titolari di passaporto non britannico o UE che studiano per un master nel Regno Unito è di circa £ 15.000 all’anno o US $ 18.500. Una laurea in economia supera £ 20.000 all’anno o $ 24.700.

Tuttavia, questi importi non sono inclusi nel costo della vita. In base ai requisiti per il visto, se gli studenti intendono studiare a Londra, devono ricevere £ 1.265 al mese o £ 11.385 in nove mesi. Se hanno intenzione di studiare fuori Londra, devono guadagnare almeno £ 1.015 al mese o almeno £ 9.135 in nove mesi.

Studiare per un master negli Stati Uniti

Nello stesso sondaggio del Times Higher Education, le restanti 7 università nella top 10 erano negli Stati Uniti, non solo nella costa orientale Scuola Ivy League La scuola che potresti aspettarti.California Institute of Technology e Università di Stanford Classifica superiore a Università di Harvard, Questo Istituto di Tecnologia del Massachussetts, e l’Università di Princeton. In breve, ci sono buone scuole su entrambe le sponde dell’Atlantico. Tra le prime 200 scuole al mondo, Stati Uniti e Regno Unito contano 85 università.

Nell’anno accademico 2018-19, il prezzo annuo attuale di tasse scolastiche, tasse, vitto e alloggio per studenti universitari nelle istituzioni pubbliche è stimato in US $ 18.383, le istituzioni private senza scopo di lucro sono US $ 47.419 e le istituzioni private senza scopo di lucro sono US $ 27.040 . Il costo per frequentare la Harvard Business School è molto più alto: aspettati di pagare più di $ 111.000 in tasse scolastiche e spese di soggiorno ogni anno.

Sebbene se frequenti una scuola pubblica, le tasse universitarie negli Stati Uniti potrebbero essere inferiori e il costo della vita Se vivi in ​​una piccola città, potrebbe volerci più tempo per completare una laurea.Ciò significa che il costo totale di un programma di master negli Stati Uniti è uguale o leggermente superiore a quello nel Regno Unito.

Dopo aver ottenuto una laurea quadriennale, un programma di master americano richiede solitamente due anni di studio e lavoro di tesi. Alcuni gradi possono essere completati in un anno, a seconda del carico del corso. Il master americano può essere professionale o basato sulla ricerca. Un titolo di ricerca è un buon punto di partenza per un dottorato di ricerca. Trascorrere.

articoli di attenzione speciale

A causa degli eventi mondiali, il tasso di partecipazione internazionale ai corsi post-laurea nei due paesi è diminuito. Nel Regno Unito, le barriere abitative e l’aumento delle tasse scolastiche causati dalla Brexit hanno ridotto di due terzi il numero di studenti dell’UE.

Anche le università sono colpite dalla pandemia di coronavirus. Secondo un’indagine sugli istituti di istruzione superiore, negli Stati Uniti il ​​numero di nuovi studenti laureati iscritti nell’autunno del 2020 è diminuito del 39%.