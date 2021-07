nel Fondo comune Investimento, costo elevato significa che il vecchio adagio della qualità è lontano dalla verità. Non ci sono prove che il pagamento di commissioni più elevate porti a rendimenti più elevati. Semmai, i gestori di fondi comuni di fondi ad alto costo possono correre più rischi nel tentativo di generare rendimenti più elevati. Se la mossa rischiosa del manager non ha successo, hai condiviso più costi e perdite di capitale.

Per evitare di pagare commissioni elevate e incorrere in perdite, è necessario considerare quale tipo di quota di fondi comuni di investimento è giusta per te. La categoria delle azioni aiuta a determinare il tipo di commissioni che pagherai quando investirai in un fondo comune di investimento. Qui, delineiamo queste diverse classi.

Conoscenza di base delle categorie di fondi comuni di investimento

Punti chiave Le azioni di classe A applicano commissioni anticipate e hanno un rapporto di spesa inferiore, quindi sono più adatte per gli investitori a lungo termine.

Le azioni di classe A riducono anche i costi iniziali di grandi investimenti, quindi sono una scelta migliore per gli investitori facoltosi.

Le azioni di classe B addebitano commissioni di uscita elevate e rapporti di spesa più elevati, ma se vengono detenute per diversi anni, verranno convertite in azioni A.

Il rapporto di spesa delle azioni C è superiore a quello delle azioni A, la commissione di uscita è molto piccola e di solito oscillano dopo un anno.

Le azioni di classe C sono molto apprezzate dagli investitori al dettaglio e sono più adatte per gli investitori a breve termine.

Qual è il tipo di fondo comune di investimento?

La categoria delle azioni rappresenta il numero di diritti di voto per azione, mentre la categoria dei fondi comuni rappresenta il tipo e l’importo delle commissioni addebitate sulle azioni del fondo.

Una società di fondi comuni di investimento può detenere sette o più tipi di azioni per un particolare fondo. Tuttavia, esistono tre tipi principali di categorie di fondi comuni di investimento: A, B e C. Sono anche chiamate azioni A, azioni B e azioni C. Ognuna di queste classi ha diversi vantaggi e svantaggi. Controlliamo ciascuno a turno.

Calcio di classe A

A azioni Addebita le spese di vendita anticipate o il carico iniziale detratto dall'investimento iniziale.

vantaggio

Commissioni 12b-1 inferiori: le azioni di classe A tendono ad avere commissioni 12b-1 inferiori, che sono spese di marketing e distribuzione incluse nel rapporto spese del fondo. Se prevedi di detenere questi titoli per diversi anni, il carico iniziale potrebbe essere vantaggioso a lungo termine.

Punti di interruzione: ogni volta che il tuo investimento raggiunge un certo numero di serie, questi punti di interruzione forniranno uno sconto sul normale tasso di caricamento front-end. Se il primo punto di interruzione è $ 25.000, puoi investire inizialmente tale importo per ottenere il primo sconto. I breakpoint sono chiaramente vantaggiosi per coloro che hanno più capitale da investire.

Potenza cumulativa: se raggiungi il primo punto di interruzione nella seconda parte, questo ti consente di ottenere uno sconto sul carico front-end. Supponiamo che il primo punto di interruzione sia di 25.000 USD, ma che il tuo investimento iniziale sia di 10.000 USD. Se investi altri $ 15.000 per raggiungere il punto di interruzione del secondo periodo, riceverai un costo anticipato scontato. Questo è utile quando si risparmia per la pensione, perché gli adulti in età lavorativa di solito sono in grado di investire di più ogni anno.

Lettera di intenti: alcune aziende offrono anche sconti sul carico anticipato per le persone che inizialmente hanno espresso la volontà di investire di più. Devono indicare la loro intenzione di investire l’importo in un punto di interruzione specifico in un momento specifico.

Svantaggio

Elevato investimento iniziale: gli investitori che non hanno fondi per raggiungere il breakpoint prima della scadenza specificata nella lettera di intenti dovranno pagare le normali commissioni di front-end.

Investimento a lungo termine: questi fondi non sono la scelta migliore per gli investitori a breve termine. Supponiamo che il tuo investimento iniziale sia di $ 4.750 dopo aver dedotto il costo iniziale di $ 250 e che il tuo investimento sia aumentato del 3% in un anno. Se vendi alla fine dell'anno, perderai effettivamente denaro: ($ 4,750 x 1,03) – $ 5000 = – $ 107,50 o una perdita del 2,15%.

Azioni di classe B

Questo Azioni B Classificato in base alle spese di vendita differite di back-end o contingenti. Questa commissione verrà pagata quando vendi lo stock entro un certo numero di anni dopo l’acquisto iniziale. Questi titoli sono generalmente adatti per gli investitori che investono poco denaro e hanno lunghi orizzonti di investimento.

vantaggio

Nessun costo iniziale: l’intero contributo all’investimento iniziale beneficia di plusvalenze e proventi da interessi. A causa dei rendimenti composti, questo è un enorme vantaggio per i nuovi investitori che risparmiano per la pensione. Considera un fondo azionario che ha un rendimento annuo del 10% per 30 anni. Quindi, il valore finale dell’investimento iniziale supererà 17 volte. Qualche centinaio di dollari risparmiati in spese iniziali significa migliaia di dollari dopo il pensionamento.

Spese di vendita differite: più a lungo si detengono scorte, minori sono le spese di vendita differite. Per gli investitori a lungo termine, questo è un altro vantaggio.

Conversione in azioni di classe A: le azioni di classe B vengono automaticamente convertite in azioni di classe A dopo un determinato periodo di detenzione. Questa conversione è vantaggiosa perché il rapporto di spesa annuale delle azioni di classe A è inferiore a quello delle azioni di classe B (vedi sotto).

Svantaggio

Long Time Horizon richiesto: se prelevi fondi entro un certo periodo di tempo, devi pagare le commissioni di vendita di back-end o differite. Di solito deve rimanere nel fondo da cinque a otto anni per evitare costi di uscita.

Di solito deve rimanere nel fondo da cinque a otto anni per evitare costi di uscita. Nessun punto di interruzione: le azioni di classe B non forniscono punti di interruzione per le spese di vendita differite. Non importa quanto investi, non ci sono sconti su queste commissioni. Per gli investitori facoltosi, questo può essere un grosso difetto.

Rapporto di spesa più elevato: prima che il titolo possa essere convertito in classe A, il rapporto di spesa delle azioni di classe B è superiore a quello delle azioni di classe A e di classe C.

Azioni di classe C

Azioni di classe C Si tratta di un fondo a carico orizzontale che addebita un canone annuo. Questo corso è adatto a persone che riscatteranno le proprie azioni in un breve periodo di tempo.

vantaggio

Nessuna commissione iniziale: tutti i tuoi contributi di investimento iniziali frutteranno interessi.

Piccolo carico di back-end: il carico di back-end è solitamente solo dell'1%.

Opportunità per evitare l'onere di back-end: l'onere di back-end viene solitamente eliminato dopo che le scorte sono state detenute per un anno.

Svantaggio

Carico di back-end: se i fondi vengono prelevati entro il primo anno, di solito viene addebitato il carico di back-end (sebbene piccolo).

Rapporto di spesa più elevato: sebbene il rapporto di spesa delle azioni C sia inferiore a quello delle azioni B, è comunque superiore a quello delle azioni A.

Non convertibili: a differenza delle azioni di classe B, le azioni di classe C non possono essere convertite in azioni di classe A. Ciò elimina l’opportunità di ridurre i rapporti di spesa. Se hai un orizzonte temporale lungo, le azioni di Classe C non sono la scelta migliore per te, perché le commissioni di gestione più elevate continueranno a tempo indeterminato. Sfortunatamente, più a lungo investi, il ritorno sull’investimento diminuirà, poiché le commissioni aumenteranno nel tempo.

Nessuno sconto: quando l'account raggiunge un certo livello, le azioni di classe C non prevedono sconti sulle commissioni.

La classe media che scompare

Sebbene abbiamo studiato tutte e tre le categorie, la classe media dei fondi comuni di investimento, le azioni B, è scomparsa dal settore dei fondi comuni di investimento. Ci sono molte ragioni per questa situazione, ma la ragione principale è che la supervisione presta maggiore attenzione ai costi. 12b-1 Le commissioni sono state sotto attacco e sono diventate fonte di azioni legali contro società di fondi per presunti abusi. Molti fondi stanno riducendo queste commissioni e restringendo le loro categorie di prodotti per competere con i fondi negoziati in borsa (ETF). Lo stesso ETF mette sotto pressione le azioni di Classe B fornendo alternative a basso costo per gli investitori con un capitale di investimento limitato. Insomma, i titoli di classe B esistono ancora, ma stanno morendo.

Pro e contro dell’applicazione

Vediamo come si svolgono le suddette caratteristiche e vantaggi e svantaggi nelle seguenti classi di azioni dell’ipotetico fondo di obbligazioni societarie ABC.

Fondo obbligazionario societario ABC, confronto tra A e C